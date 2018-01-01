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У волинян вилучили набої, які їм дісталися «у спадок»

У волинян вилучили набої, які їм дісталися «у спадок»
У жителів Горохова вилучили 44 та 91 набій відповідно. Вони запевняли, що боєприпаси їм дісталися від родичів.

Про це пише Волинь.

Працівники сектору кримінальної поліції і сектору дільничних офіцерів поліції Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області виявили в оселі жителя міста Горохова 44 патрони калібру 5,6 мм і один патрон невстановленого калібру.

60-річний чоловік запевнив, що знайдене дісталося йому від родичів. Таку ж версію про знайдений 91 патрон названого вище калібру поліцейським видав за правду 50-річний житель з іншої вулиці міста.

Правоохоронці вилучили «спадки» і відправили на необхідне дослідження.

Відомості про виявлені факти внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.1 статті 263 КК України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

Горохівські поліцейські застерігають усіх жителів Горохівщини від незаконного зберігання зброї і закликають реєструвати її або ж позбавлятися від неї, як від проблем, у порядку, встановленому законом.

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Теги: набої, Волинь, поліція
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