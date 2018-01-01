Пожежа на Молоді: рятувальники розповіли подробиці





Про це повідомили у прес-службі



Нагадаємо, пожежа сталася 11 вересня.



Повідомлення про пожежу надійшло о 16:35, за викликом вже через 7 хвилин прибула чергова варта рятувальників частини спеціальної пожежної техніки. Осередок пожежі знаходився в квартирі на 3-у поверсі, де перебували діти та дорослі.



Рятувальники провели бойове розгортання та у складі ланки газодимозахисників помчали в квартиру, змогли оперативно подати на гасіння пожежі водяні стволи і негайно евакуювати на свіже повітря двох хлопчиків: 13-річного Іллю та 9-ти річного Павла, а також їх 59-річну бабусю.



На вулиці дітям надали допомогу медики і госпіталізували в обласну дитячу лікарню каретами швидкої допомоги. Їх діагноз – отруєння чадним газом, стан важкий з позитивною динамікою.



Бабусю з діагнозом термічний опік обличчя, шиї, надпліччя 1-2 ст., отруєння чадним газом госпіталізували в Луцьку міську клінічну лікарню, її стан важкий стабільний.



Також під час гасіння пожежі отримав опіки верхніх кінцівок обох рук сусід Чемнишев Ігор Генадійович, 1990 року народження – він намагався гасити пожежу до прибуття служби «101». Чоловік від госпіталізації відмовився. Ліквідували пожежу о 16:49.



Ймовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Молоді 10а горіла квартира. Постраждали двоє дітей та двоє дорослих.Про це повідомили у прес-службі УДСНС України у Волинській області Нагадаємо,Повідомлення про пожежу надійшло о 16:35, за викликом вже через 7 хвилин прибула чергова варта рятувальників частини спеціальної пожежної техніки. Осередок пожежі знаходився в квартирі на 3-у поверсі, де перебували діти та дорослі.Рятувальники провели бойове розгортання та у складі ланки газодимозахисників помчали в квартиру, змогли оперативно подати на гасіння пожежі водяні стволи і негайно евакуювати на свіже повітря двох хлопчиків: 13-річного Іллю та 9-ти річного Павла, а також їх 59-річну бабусю.На вулиці дітям надали допомогу медики і госпіталізували в обласну дитячу лікарню каретами швидкої допомоги. Їх діагноз – отруєння чадним газом, стан важкий з позитивною динамікою.Бабусю з діагнозом термічний опік обличчя, шиї, надпліччя 1-2 ст., отруєння чадним газом госпіталізували в Луцьку міську клінічну лікарню, її стан важкий стабільний.Також під час гасіння пожежі отримав опіки верхніх кінцівок обох рук сусід, 1990 року народження – він намагався гасити пожежу до прибуття служби «101». Чоловік від госпіталізації відмовився. Ліквідували пожежу о 16:49.Ймовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

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