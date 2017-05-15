На Волині люди масово палять сміття. ВІДЕО





Аби знищити біосміття, господарі розводять багаття, – йдеться у сюжеті



Однак, як виявилося, не всі знають, що це – заборонено законом.



"Дуже дивує те, що коли ти ввертаєшся до людей, тим більше старших людей, досить такого, гарного віку, і 50, і 60, і 70 років, а вони ведуть себе як малі діти. Вони кажуть: «А що тут такого, ми завжди так робим», – коментує ситуацію речник Управління ДСНС Волині Ірина Варварук.



Волинські рятувальники кажуть, спалювання сухої рослинності може призвести до непоправних наслідків для екології, людського здоров’я та навіть життя.



Виявляється, паління картоплиння спричиняє неабиякі викиди в атмосферу. Якщо раніше картоплю обробляли хімікатами, то всі вони опиняються в повітрі. Як результат - хвороби дихальних шляхів та онкозахворювання.



Крім цього, дим заволочує автошляхи. Через це, кажуть пожежники, збільшується кількість дорожньо-транспортних пригод. Вкрай небезпечно спалювати листя поблизу торфовищ.



«Коли займається частина торфополя... Торф дуже важко гасити. Повністю загасити торф... Треба, не знаю, скільки зусиль, і скільки води, ресурсів матеріальних і людських затратити. Але коли горить торф... У нас був випадок, у одному районі рвалися снаряди, які і досі лежать у землі, і які щороку земля продовжує віддавати», – продовжує речник УДСНС.



Волинські рятувальники впевнені – вихід є. Найпоширенішим та найбезпечнішим виходом є звичайні смітники та компостні ями. Їх може зробити кожен господар.



«Дуже зручно один раз зробити і все. Кожен господар може збити декілька дощечок та туди все складати. І з часом воно все перегниває», – зазначила Ірина Варварук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині продовжують масово палити сухе листя та сміття.Аби знищити біосміття, господарі розводять багаття, – йдеться у сюжеті 12 каналу Однак, як виявилося, не всі знають, що це – заборонено законом."Дуже дивує те, що коли ти ввертаєшся до людей, тим більше старших людей, досить такого, гарного віку, і 50, і 60, і 70 років, а вони ведуть себе як малі діти. Вони кажуть: «А що тут такого, ми завжди так робим», – коментує ситуацію речник Управління ДСНС ВолиніВолинські рятувальники кажуть, спалювання сухої рослинності може призвести до непоправних наслідків для екології, людського здоров’я та навіть життя.Виявляється, паління картоплиння спричиняє неабиякі викиди в атмосферу. Якщо раніше картоплю обробляли хімікатами, то всі вони опиняються в повітрі. Як результат - хвороби дихальних шляхів та онкозахворювання.Крім цього, дим заволочує автошляхи. Через це, кажуть пожежники, збільшується кількість дорожньо-транспортних пригод. Вкрай небезпечно спалювати листя поблизу торфовищ.«Коли займається частина торфополя... Торф дуже важко гасити. Повністю загасити торф... Треба, не знаю, скільки зусиль, і скільки води, ресурсів матеріальних і людських затратити. Але коли горить торф... У нас був випадок, у одному районі рвалися снаряди, які і досі лежать у землі, і які щороку земля продовжує віддавати», – продовжує речник УДСНС.Волинські рятувальники впевнені – вихід є. Найпоширенішим та найбезпечнішим виходом є звичайні смітники та компостні ями. Їх може зробити кожен господар.«Дуже зручно один раз зробити і все. Кожен господар може збити декілька дощечок та туди все складати. І з часом воно все перегниває», – зазначила Ірина Варварук.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію