На Волині невідомі обікрали свиноферму: винесли 117 поросят





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Вночі невстановлена особа через вікно проникла до свинокомплексу ТОВ «Віра-1», який знаходиться в селі Дроздні Ковельського району, звідки викрала 117 поросят м’ясної породи. Принаймні так стверджують у слідчому відділенні Ковельського відділу поліції. Хоча навряд чи зловмисник діяв наодинці. Господарству завдали майнової шкоди на загальну суму 87 тисяч 353 гривні.



Поліцейські, які прибули на місце пригоди, виявили сліди пальців рук.



За фактом крадіжки відкрили кримінальне провадження і розпочато розслідування. Ковельський міськрайонний суд ухвалив проведення дактилоскопічної експертизи.



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