Луцький забудовник розповів, чому зводить будинки*

Андрій Разумовський розповів, для чого зводить будинки.



Про це йдеться в його блозі у Facebook, пише



«Для чого ми будуємо будинки? Наша команда має на це питання досить чітку відповідь: ми не продаємо просто квадратні метри, ми пропонуємо атмосферу, стиль життя та комфорт для всієї родини. Ми самі прагнемо жити у такому житлі, у затишному місці, разом з люблячою сім’єю», – пише Андрій Разумовський.



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Забудовник додає, що працівники компанії помітили цікаву тенденцію. «Люди, які купують у нас житло, отримують ключі, потім швидко роблять ремонт і вже через рік, а то й менше, у них народжуються дітки. І це круто!» – каже він.



«Виходить, що сім’ї наших клієнтів збільшуються, як тільки вони покращують свої житлові умови. І тепер у наших ЖК багато діток», – додає автор.



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«Саме тому ми облаштовуємо такі яскраві дитячі майданчики! І надалі будемо ще більше думати про те, як почувають себе у наших ЖК найменші мешканці. Чи їм цікаво на наших майданчиках, чи вистачає зелені, чи їм безпечно та затишно на території та у будинку. Хто знає, можливо, у нас така романтична місія?! Своєю повсякденної працею підвищувати народжуваність в країні! Люди оселяються у класні, сучасні та комфортні квартири, і це точно сприяє поповненню в сім’ї», – продовжує Андрій Разумовський.



«Саме тому сміливо заявляємо: Інвестор – це любов! Можливо, зробити це новим слоганом нашої компанії?» – резюмує автор тексту.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Директор будівельної компанії «Інвестор»розповів, для чого зводить будинки.Про це йдеться в його блозі у Facebook, пише Перший «Для чого ми будуємо будинки? Наша команда має на це питання досить чітку відповідь: ми не продаємо просто квадратні метри, ми пропонуємо атмосферу, стиль життя та комфорт для всієї родини. Ми самі прагнемо жити у такому житлі, у затишному місці, разом з люблячою сім’єю», – пише Андрій Разумовський.Забудовник додає, що працівники компанії помітили цікаву тенденцію. «Люди, які купують у нас житло, отримують ключі, потім швидко роблять ремонт і вже через рік, а то й менше, у них народжуються дітки. І це круто!» – каже він.«Виходить, що сім’ї наших клієнтів збільшуються, як тільки вони покращують свої житлові умови. І тепер у наших ЖК багато діток», – додає автор.«Саме тому ми облаштовуємо такі яскраві дитячі майданчики! І надалі будемо ще більше думати про те, як почувають себе у наших ЖК найменші мешканці. Чи їм цікаво на наших майданчиках, чи вистачає зелені, чи їм безпечно та затишно на території та у будинку. Хто знає, можливо, у нас така романтична місія?! Своєю повсякденної працею підвищувати народжуваність в країні! Люди оселяються у класні, сучасні та комфортні квартири, і це точно сприяє поповненню в сім’ї», – продовжує Андрій Разумовський.«Саме тому сміливо заявляємо: Інвестор – це любов! Можливо, зробити це новим слоганом нашої компанії?» – резюмує автор тексту.

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