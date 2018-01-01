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На «Устилузі» у лучанина вилучили партію автозапчастин. ФОТО

На «Устилузі» у лучанина вилучили партію автозапчастин. ФОТО
На пункті пропуску «Устилуг» у лучанина вилучили партію запчастин, яку той провозив без оподаткування митними платежами.

Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.

20 датчиків температури до автомобілів фактурною вартістю 2087 польських злотих (або 17 600 грн по курсу НБУ) чоловік склав у дорожній сумці багажного відсіку. При цьому водій та його пасажир скористалися смугою руху «зелений коридор» і усно задекларували відповідно 44 та 34 кг інших автозапчастин, вага та фактурна вартість яких не перевищувала норми ввезення товару для громадян. До слова, ця норма для автомобільних пунктів пропуску становить до 50 кг, до еквіваленту 500 Євро на особу.

Відтак, своїми діями громадянин порушив одразу кілька вимог Митного Кодексу України: протиправно використав «зелений коридор» як форму декларування шляхом вчинення дій та протиправно не задекларував товар, який підлягав обов’язковому декларуванню зі сплатою митних платежів. Тому ця партія датчиків температури тимчасово вилучена на склад митниці до рішення суду про притягнення його до відповідальності.

Санкції статей 471,472 Митного Кодексу передбачають накладення штрафу у розмірі 100 відсотків вартості товару - предмета правопорушення з конфіскацією цього товару.

Товари, які не підлягали письмовому декларуванню та оподаткуванню, не підпадали під обмеження щодо переміщення на митну територію України, у громадян не затримувались.
На «Устилузі» у лучанина вилучили партію автозапчастин. ФОТО

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Теги: Устилуг, митниця, порушення, вилучення
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Коментарі 1
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"Прєступлєніє вєка" бл..ть... ото молодці, срочно всім медалі і в 35 років на пенсію!!
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