вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Консульство Польщі у Луцьку змінює години видачі Карти поляка

Консульство Польщі у Луцьку змінює години видачі Карти поляка
Генеральне консульство Республіки Польща у Луцьку змінює години видачі Карти поляка.

Про це пише Волинський монітор з посиланням на офіційний сайт консульства.

Отож, Карту поляка тепер видаватимуть:

– у вівторок із 10:00 до 12:00;
– у середу з 11:00 до 13:00.

Змінилися також години прийому заявок на продовження терміну дії Карти поляка після досягення 18-річчя, видачу дубліката Карти поляка та зміну персональних даних:

- вівторок із 12:00 до 14:00;
- середа з 12:00 до 14:00.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Карта поляка, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцькі ринки відчищатиме фірма, яка прибирала «Нафтогаз» і Нацбанк
Відомо, де луцький ресторатор Роман Хорзов відкриє «MOJO»
Танці під дощем та ангели на мурах: чим дивувала гостей «Ніч у Луцькому замку». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Палять шини та грюкають касками: біля ДП «Волиньвугілля» мітингують гірники. ВІДЕО
Сьогодні, 10:49
Смартфон і «My Pol»: на Волині відтепер поліцію можна викликати за кілька секунд
Сьогодні, 10:44
Консульство Польщі у Луцьку змінює години видачі Карти поляка
Сьогодні, 10:39
На «Устилузі» у лучанина вилучили партію автозапчастин. ФОТО
Сьогодні, 10:30
Луцький забудовник розповів, чому зводить будинки*
Сьогодні, 10:24
Схожі новини
Пожежа на Молоді: рятувальники розповіли подробиці Пожежа на Молоді: рятувальники розповіли подробиці
Сьогодні, 09:20
Курс валют у Луцьку на 12 вересня Курс валют у Луцьку на 12 вересня
Сьогодні, 09:10
Парламентські дебати в Луцьку: перемогли харків’яни. ФОТО Парламентські дебати в Луцьку: перемогли харків’яни. ФОТО
Сьогодні, 08:13
Твердження Луцької міськради суперечать закону, - Мінприроди Твердження Луцької міськради суперечать закону, - Мінприроди
Сьогодні, 04:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Палять шини та грюкають касками: біля ДП «Волиньвугілля» мітингують гірники. ВІДЕО
Сьогодні, 10:49
 0
Смартфон і «My Pol»: на Волині відтепер поліцію можна викликати за кілька секунд
Сьогодні, 10:44
 0
Консульство Польщі у Луцьку змінює години видачі Карти поляка
Сьогодні, 10:39
 0
На «Устилузі» у лучанина вилучили партію автозапчастин. ФОТО
Сьогодні, 10:30
 0
Луцький забудовник розповів, чому зводить будинки*
Сьогодні, 10:24
 0
Медіа
відео
1/8