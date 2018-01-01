Консульство Польщі у Луцьку змінює години видачі Карти поляка
Сьогодні, 10:39
Генеральне консульство Республіки Польща у Луцьку змінює години видачі Карти поляка.
Про це пише Волинський монітор з посиланням на офіційний сайт консульства.
Отож, Карту поляка тепер видаватимуть:
– у вівторок із 10:00 до 12:00;
– у середу з 11:00 до 13:00.
Змінилися також години прийому заявок на продовження терміну дії Карти поляка після досягення 18-річчя, видачу дубліката Карти поляка та зміну персональних даних:
- вівторок із 12:00 до 14:00;
- середа з 12:00 до 14:00.
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Про це пише Волинський монітор з посиланням на офіційний сайт консульства.
Отож, Карту поляка тепер видаватимуть:
– у вівторок із 10:00 до 12:00;
– у середу з 11:00 до 13:00.
Змінилися також години прийому заявок на продовження терміну дії Карти поляка після досягення 18-річчя, видачу дубліката Карти поляка та зміну персональних даних:
- вівторок із 12:00 до 14:00;
- середа з 12:00 до 14:00.
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