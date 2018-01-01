Консульство Польщі у Луцьку змінює години видачі Карти поляка





Про це пише



Отож, Карту поляка тепер видаватимуть:



– у вівторок із 10:00 до 12:00;

– у середу з 11:00 до 13:00.



Змінилися також години прийому заявок на продовження терміну дії Карти поляка після досягення 18-річчя, видачу дубліката Карти поляка та зміну персональних даних:



- вівторок із 12:00 до 14:00;

- середа з 12:00 до 14:00.

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