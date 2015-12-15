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Палять шини та грюкають касками: біля ДП «Волиньвугілля» мітингують гірники. ВІДЕО

Палять шини та грюкають касками: біля ДП «Волиньвугілля» мітингують гірники. ВІДЕО
12-го вересня шахта №9 «Нововолинська» продовжує протестувати. Гірники прийшли під ДП «Волиньвугілля», налаштовані рішуче – палять шини та грюкають касками.

Про це пише БУГ.

Вимога – не звільняти директора копальні Володимира Юрківа, скасувати наказ №550, виплатити повністю заборгованість із заробітної плати.

Десятий день колектив продовжує акції протесту.

Як повідомив в.о. генерального директора ДП «Волиньвугілля» Андрій Пилипюк, скасувати наказ про звільнення Юрківа він не може, такі вимоги Міністерства енергетики та вугільної промисловості за невиконання його наказів (непередання балансів підприємства). Пилипюк зазначив, що буде звертатися у правоохоронні органи.

Щодо скасування наказу про звільнення, пропонує шахтарям ініціативною групою поїхати в Міністерсво та з Ігорем Насаликом вирішувати це питання.



Палять шини та грюкають касками: біля ДП «Волиньвугілля» мітингують гірники. ВІДЕО
Палять шини та грюкають касками: біля ДП «Волиньвугілля» мітингують гірники. ВІДЕО
Палять шини та грюкають касками: біля ДП «Волиньвугілля» мітингують гірники. ВІДЕО



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Теги: гірники, протест, шахта, шини, Волинь
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