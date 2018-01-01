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Де у Луцьку не буде світла 12 вересня

Де у Луцьку не буде світла 12 вересня
У середу в Луцьку без світла сидітимуть мешканці двох вулиць.

Про це повідомили на офіційному сайті луцької мерії.

Як повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, у середу, 12 вересня, з 9.00 до 17.00 години буде припинене електропостачання за такими адресами:

- вул.Героїв УПА,

- Вишківська,

- Колгоспний двір.

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Теги: світло, електропостачання
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