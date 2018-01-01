Де у Луцьку не буде світла 12 вересня
Сьогодні, 11:17
У середу в Луцьку без світла сидітимуть мешканці двох вулиць.
Про це повідомили на офіційному сайті луцької мерії.
Як повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, у середу, 12 вересня, з 9.00 до 17.00 години буде припинене електропостачання за такими адресами:
- вул.Героїв УПА,
- Вишківська,
- Колгоспний двір.
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Про це повідомили на офіційному сайті луцької мерії.
Як повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, у середу, 12 вересня, з 9.00 до 17.00 години буде припинене електропостачання за такими адресами:
- вул.Героїв УПА,
- Вишківська,
- Колгоспний двір.
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