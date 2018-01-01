Де у Луцьку не буде світла 12 вересня





Про це повідомили на офіційному сайті луцької мерії.



Як повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, у середу, 12 вересня, з 9.00 до 17.00 години буде припинене електропостачання за такими адресами:



- вул.Героїв УПА,



- Вишківська,



- Колгоспний двір.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу в Луцьку без світла сидітимуть мешканці двох вулиць.Про це повідомили на офіційному сайті луцької мерії.Як повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, у середу, 12 вересня, з 9.00 до 17.00 години буде припинене електропостачання за такими адресами:- вул.Героїв УПА,- Вишківська,- Колгоспний двір.

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