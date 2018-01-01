У Харківській області вантажні вагони врізалися у поїзд, в якому були пасажири. ФОТО





Про це йдеться у довідці про оперативну обстановку в області за добу, передає



Так, інцидент стався сьогодні о 00:30 біля залізничної станції "Красноград".



"Дев’ять пустих вантажних вагонів самовільно почали рух та зіткнулись з приміським потягом № 6174 "Дніпро - Красноград", у якому знаходилося приблизно 10 пасажирів", - зазначено в довідці.



У результаті цього три вагони зійшли з колії. Жертв і постраждалих немає.



"За медичною допомогою з незначними пошкодженнями звернулася одна жінка. Проводиться слідство", - йдеться в повідомленні.



Головне фото – ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Красноград Харківської області вантажні вагони зіткнулися із приміським потягом, у якому були пасажири.Про це йдеться у довідці про оперативну обстановку в області за добу, передає УНН Так, інцидент стався сьогодні о 00:30 біля залізничної станції "Красноград"."Дев’ять пустих вантажних вагонів самовільно почали рух та зіткнулись з приміським потягом № 6174 "Дніпро - Красноград", у якому знаходилося приблизно 10 пасажирів", - зазначено в довідці.У результаті цього три вагони зійшли з колії. Жертв і постраждалих немає."За медичною допомогою з незначними пошкодженнями звернулася одна жінка. Проводиться слідство", - йдеться в повідомленні.Головне фото – ілюстративне

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