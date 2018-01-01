Моторошна аварія на Волині: трактор та «чобіток» стали купою брухту. ВІДЕО





Про це йдеться на сторінці Суспільного Волині.



Так, автотроща сталася на трасі Луцьк-Володимир поблизу села Всеволодівка.



З відео видно, що обидві машини зазнали значних механічних пошкоджень.



Інформації про потерпілих та обставини ДТП наразі немає. Деталі - згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині сталася страшна аварія за участю трактора та білого "чобітка".Про це йдеться на сторінці Суспільного Волині.Так, автотроща сталася на трасі Луцьк-Володимир поблизу села Всеволодівка.З відео видно, що обидві машини зазнали значних механічних пошкоджень.Інформації про потерпілих та обставини ДТП наразі немає. Деталі - згодом.

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