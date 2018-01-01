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Моторошна аварія на Волині: трактор та «чобіток» стали купою брухту. ВІДЕО

Моторошна аварія на Волині: трактор та «чобіток» стали купою брухту. ВІДЕО
На Волині сталася страшна аварія за участю трактора та білого "чобітка".

Про це йдеться на сторінці Суспільного Волині.

Так, автотроща сталася на трасі Луцьк-Володимир поблизу села Всеволодівка.

З відео видно, що обидві машини зазнали значних механічних пошкоджень.

Інформації про потерпілих та обставини ДТП наразі немає. Деталі - згодом.


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Теги: ДТП, аварія
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