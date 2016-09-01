Поліцейський «переполох» у Луцьку: що насправді сталося
Сьогодні, 12:15
У центрі Луцька відбулися тренувальні навчання правоохоронців.
12 вересня, головне управління Національної поліції у Волинській області проводило учбово-тренувальні навчання підрозділів з метою відпрацювання координації дій правоохоронців під час операцій, пов’язаних із розшуком і затриманням озброєних правопорушників, а також звільнення заручників, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
За легендою, на лінію служби «102» надійшло повідомлення, що по вулиці Волі в Луцьку двоє невідомих осіб на автомобілі «Volkswagen Passat» заблокували автомобіль «Opel Zafira». Потім спричинили тілесні ушкодження власнику транспортного засобу, вистріливши з вогнепальної зброї йому в плече, й заволоділи коштами постраждалого.
Вони також згодом захопили в заручники одного із жителів Луцького району.
Поліція ввела в дію спеціальні операції та проводить усі необхідні заходи із затримання умовних правопорушників.
Ці дії відбувалисяя в рамках навчання.
"Звертаємо також увагу громадян, що заняття проводяться в умовах, наближених до реальних із залученням до дій бійців спецпідрозділів і використанням відповідних спецзасобів і зброї. Поліція просить громадян сприяти діям правоохоронців та з розумінням поставитися до виконання ними оперативно-тактичних завдань, зберігати спокій й не порушувати правопорядок", - йдеться у повідомленні.
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12 вересня, головне управління Національної поліції у Волинській області проводило учбово-тренувальні навчання підрозділів з метою відпрацювання координації дій правоохоронців під час операцій, пов’язаних із розшуком і затриманням озброєних правопорушників, а також звільнення заручників, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
За легендою, на лінію служби «102» надійшло повідомлення, що по вулиці Волі в Луцьку двоє невідомих осіб на автомобілі «Volkswagen Passat» заблокували автомобіль «Opel Zafira». Потім спричинили тілесні ушкодження власнику транспортного засобу, вистріливши з вогнепальної зброї йому в плече, й заволоділи коштами постраждалого.
Вони також згодом захопили в заручники одного із жителів Луцького району.
Поліція ввела в дію спеціальні операції та проводить усі необхідні заходи із затримання умовних правопорушників.
Ці дії відбувалисяя в рамках навчання.
"Звертаємо також увагу громадян, що заняття проводяться в умовах, наближених до реальних із залученням до дій бійців спецпідрозділів і використанням відповідних спецзасобів і зброї. Поліція просить громадян сприяти діям правоохоронців та з розумінням поставитися до виконання ними оперативно-тактичних завдань, зберігати спокій й не порушувати правопорядок", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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