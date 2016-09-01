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Поліцейський «переполох» у Луцьку: що насправді сталося

Поліцейський «переполох» у Луцьку: що насправді сталося
У центрі Луцька відбулися тренувальні навчання правоохоронців.

12 вересня, головне управління Національної поліції у Волинській області проводило учбово-тренувальні навчання підрозділів з метою відпрацювання координації дій правоохоронців під час операцій, пов’язаних із розшуком і затриманням озброєних правопорушників, а також звільнення заручників, - повідомили у прес-службі волинської поліції.

За легендою, на лінію служби «102» надійшло повідомлення, що по вулиці Волі в Луцьку двоє невідомих осіб на автомобілі «Volkswagen Passat» заблокували автомобіль «Opel Zafira». Потім спричинили тілесні ушкодження власнику транспортного засобу, вистріливши з вогнепальної зброї йому в плече, й заволоділи коштами постраждалого.

Вони також згодом захопили в заручники одного із жителів Луцького району.

Поліція ввела в дію спеціальні операції та проводить усі необхідні заходи із затримання умовних правопорушників.

Ці дії відбувалисяя в рамках навчання.

"Звертаємо також увагу громадян, що заняття проводяться в умовах, наближених до реальних із залученням до дій бійців спецпідрозділів і використанням відповідних спецзасобів і зброї. Поліція просить громадян сприяти діям правоохоронців та з розумінням поставитися до виконання ними оперативно-тактичних завдань, зберігати спокій й не порушувати правопорядок", - йдеться у повідомленні.

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Теги: поліція, Луцьк, нп
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