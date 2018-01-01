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Моторошна аварія за участю трактора та «чобітка» на Волині: подробиці

Моторошна аварія за участю трактора та «чобітка» на Волині: подробиці
На Волині сталася страшна аварія за участю трактора та білого "чобітка".

Так, автотроща сталася на трасі Луцьк-Володимир поблизу села Всеволодівка.

Як повідомили у прес-службі поліції Волині, на дорозі зіткнулися автомобіль Citroen і трактор.

Відомо, що є один потерпілий. Це чоловік 1993 року народження. Станом на 12:20 12 вересня на місці працює слідчо-оперативна група.

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Теги: аварія, Всеволодівка, трактор, Волинь
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