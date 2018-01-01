Моторошна аварія за участю трактора та «чобітка» на Волині: подробиці
Сьогодні, 12:20
На Волині сталася страшна аварія за участю трактора та білого "чобітка".
Так, автотроща сталася на трасі Луцьк-Володимир поблизу села Всеволодівка.
Як повідомили у прес-службі поліції Волині, на дорозі зіткнулися автомобіль Citroen і трактор.
Відомо, що є один потерпілий. Це чоловік 1993 року народження. Станом на 12:20 12 вересня на місці працює слідчо-оперативна група.
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Так, автотроща сталася на трасі Луцьк-Володимир поблизу села Всеволодівка.
Як повідомили у прес-службі поліції Волині, на дорозі зіткнулися автомобіль Citroen і трактор.
Відомо, що є один потерпілий. Це чоловік 1993 року народження. Станом на 12:20 12 вересня на місці працює слідчо-оперативна група.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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