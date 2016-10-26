Розповіли про стан бабусі, яка постраждала у пожежі на Молоді





Про це розповів завідувач обласного відділення КП «Луцька міська клінічна лікарня» Роман Трач.



Лікар розповів, що жінку привезли до лікарні вчора надвечір.



«Стан її був важкий не стільки по площі опіку, скільки по тому, що було отруєння продуктами горіння та легкий опік верхніх дихальних шляхів. Одразу ж її оглянув реаніматолог, її поклали у реанімацію», - розповів Трач. Там жінці провели необхідні заходи, а вже сьогодні бабусю перевели в опікове відділення.



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«Стан її стабільний, середньої тяжкості, загальна площа опіку 10%, Це в основному поверхневі опіки. Є глибша ділянка в зоні зовнішнього носа. Окрім того, є опіки верхніх кінцівок і кілька плям деепітелізованої ділянки на тулубі», - додав лікар.



Проте пересадки шкіри жінка не потребує, адже опіки неглибокі.



Жінка перебуватиме у стаціонарі приблизно тиждень.



Щодо стану дітей, лікар зауважив, що сьогодні йому не вдалося поспілкуватися зі лікарями із дитячої реанімації. Однак вчора він телефонував на швидку, де повідомили, що у дітей не було опіків шкіри, натомість було отруєння продуктами горіння.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Бабуся, яка постраждала у пожежі в квартирі будинку на проспекті Молоді , у Луцьку, має 10% обпеченого тіла. Жінка пробуде на стаціонарному лікуванні близько тижня.Про це розповів завідувач обласного відділення КП «Луцька міська клінічна лікарня»Лікар розповів, що жінку привезли до лікарні вчора надвечір.«Стан її був важкий не стільки по площі опіку, скільки по тому, що було отруєння продуктами горіння та легкий опік верхніх дихальних шляхів. Одразу ж її оглянув реаніматолог, її поклали у реанімацію», - розповів Трач. Там жінці провели необхідні заходи, а вже сьогодні бабусю перевели в опікове відділення.«Стан її стабільний, середньої тяжкості, загальна площа опіку 10%, Це в основному поверхневі опіки. Є глибша ділянка в зоні зовнішнього носа. Окрім того, є опіки верхніх кінцівок і кілька плям деепітелізованої ділянки на тулубі», - додав лікар.Проте пересадки шкіри жінка не потребує, адже опіки неглибокі.Жінка перебуватиме у стаціонарі приблизно тиждень.Щодо стану дітей, лікар зауважив, що сьогодні йому не вдалося поспілкуватися зі лікарями із дитячої реанімації. Однак вчора він телефонував на швидку, де повідомили, що у дітей не було опіків шкіри, натомість було отруєння продуктами горіння.

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