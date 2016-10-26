вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Розповіли про стан бабусі, яка постраждала у пожежі на Молоді

Розповіли про стан бабусі, яка постраждала у пожежі на Молоді
Бабуся, яка постраждала у пожежі в квартирі будинку на проспекті Молоді, у Луцьку, має 10% обпеченого тіла. Жінка пробуде на стаціонарному лікуванні близько тижня.

Про це розповів завідувач обласного відділення КП «Луцька міська клінічна лікарня» Роман Трач.

Лікар розповів, що жінку привезли до лікарні вчора надвечір.

«Стан її був важкий не стільки по площі опіку, скільки по тому, що було отруєння продуктами горіння та легкий опік верхніх дихальних шляхів. Одразу ж її оглянув реаніматолог, її поклали у реанімацію», - розповів Трач. Там жінці провели необхідні заходи, а вже сьогодні бабусю перевели в опікове відділення.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Під час пожежі в Луцьку 12-річний герой рятував бабусю і братика. ФОТО

«Стан її стабільний, середньої тяжкості, загальна площа опіку 10%, Це в основному поверхневі опіки. Є глибша ділянка в зоні зовнішнього носа. Окрім того, є опіки верхніх кінцівок і кілька плям деепітелізованої ділянки на тулубі», - додав лікар.

Проте пересадки шкіри жінка не потребує, адже опіки неглибокі.

Жінка перебуватиме у стаціонарі приблизно тиждень.

Щодо стану дітей, лікар зауважив, що сьогодні йому не вдалося поспілкуватися зі лікарями із дитячої реанімації. Однак вчора він телефонував на швидку, де повідомили, що у дітей не було опіків шкіри, натомість було отруєння продуктами горіння.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, Луцьк, рятувальники, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцькі ринки відчищатиме фірма, яка прибирала «Нафтогаз» і Нацбанк
Відомо, де луцький ресторатор Роман Хорзов відкриє «MOJO»
Танці під дощем та ангели на мурах: чим дивувала гостей «Ніч у Луцькому замку». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку на «зебрі» бус збив чоловіка
Сьогодні, 12:50
«Сьогодні ти помреш»: суїцидальна гра «Момо» дісталася до Волині, – ЗМІ
Сьогодні, 12:46
Розповіли про стан бабусі, яка постраждала у пожежі на Молоді
Сьогодні, 12:39
У центрі Луцька – автотроща: Opel «на бляхах» влетів в авто і протаранив стовп. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 12:24
Моторошна аварія за участю трактора та «чобітка» на Волині: подробиці
Сьогодні, 12:20
Схожі новини
Діти, які постраждали в пожежі у Луцьку, знаходяться в реанімації Діти, які постраждали в пожежі у Луцьку, знаходяться в реанімації
Сьогодні, 12:59
У Луцьку на Молоді горіла квартира, всередині були діти У Луцьку на Молоді горіла квартира, всередині були діти
11 вересень, 17:25
На Волині за день горіли три житлові будинки На Волині за день горіли три житлові будинки
20 серпень, 10:51
Із епіцентру пожежі в Луцьку врятували бабусю Із епіцентру пожежі в Луцьку врятували бабусю
26 жовтень, 2016, 19:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Екс-гравець «Волині» гратиме в «Динамо»
Сьогодні, 13:47
 0
У Ковелі п'яний водій скоїв аварію, тікаючи від патрульних
Сьогодні, 13:35
 0
На Волині ВАЗ збив пішохода
Сьогодні, 13:15
 0
Директор «Волинського облавтодору» попався на хабарі у 300 тисяч. ФОТО
Сьогодні, 13:02
 0
Діти, які постраждали в пожежі у Луцьку, знаходяться в реанімації
Сьогодні, 12:59
 0
Медіа
відео
1/8