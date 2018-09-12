«Сьогодні ти помреш»: суїцидальна гра «Момо» дісталася до Волині, – ЗМІ
Сьогодні, 12:46
В Україні з’явилася нова суїцидальна забавка для дітей із вразливою психікою «МОМО». Дісталася вона й до Володимира-Волинського.
Особливо любить створіння з виряченими очима та курячими лапами спілкуватися із дітьми, які зареєструвалися в Інстаграмі, - пише Володимир Медіа.
Більше місяця тому МОМО почало активно спілкуватися в соціальній мережі із 12-річною Наталкою з Володимира-Волинського. Цю історію розповіла молодша її сестричка Оленка мамі після того, як випадково зачепила одну з тем у соцмережі, а та у свою чергу поділилась з “Володимирмедіа”, щоб попередити й інших батьків про небезпеку.
Влітку усі вони відпочивали у курортному Закарпатті. Зазвичай, дітвора тримає при собі смартфон, зазираючи до своєї соціальної сторінки. І ось одного дня до дівчинки написало. Але не хто-небудь, а оте «МОМО». Почало діставати повідомленнями, щось типу «Хто ти? Звідки? Де навчаєшся?» І коли зібрало достатньо інформації, написало наступне: «Сьогодні ти помреш. Від блискавки та грому». Цією інформацією Наталка поділилася зі своєю сестричкою.
Цілу ніч обидві сестрички не могли заснути. До того ж тієї ночі дійсно була гроза. Вранці від МОМО знову надійшло повідомлення, проте Наталка дала відсіч, відповівши, що вона жива та здорова. І більше не боятиметься залякування курячої потвори. Але на цьому МОМО не зупинилося. Почалися настирні дзвінки, де хриплим голосом знову проголошувалися погрози.
Наша співрозмовниця Оленка ще довгий час боялася вночі у квартирі вийти до вбиральні. Їй повсюди ввижалася потвора. Але діти, особливо у підлітковому віці, не надто діляться секретами та своїми переживаннями з батьками. Бояться, що ті відразу ж позакривають їх сторінки у соціальній мережі. Виявляється, багато хто з оточуючих Оленки частенько переписується із МОМО. Дивно, що Інтернетом шириться хибне твердження, що МОМО не таке страшне як його малюють.
Поліція має таке бачення даної ситуації: «В Україні не зафіксовано жодного випадку, коли б діти травмувалися чере згру “Момо”. Проте у Facebook речниця кіберполіції Юлія Квітко виклала інформацію про те, що у Кривому Розі 14 серпня вистрибнула з вікна шостого поверху 13-річна Софія К., серед контактів в її мобільному телефоні нібито знайшли посилання на “Момо”. Пізніше, 29 серпня, в Кам’янському сталося самогубство – хлопець стрибнув з даху багатоповерхового будинку і впав на дашок парадного входу. Місцеві жителі висловили версію, загиблого до такого вчинку підштовхнула гра “Момо”. Диму без вогню ніколи не буває.
Коментуючи подібну ситуацію, психолог Оксана Шнайдер у першу чергу ставить наголос на тому, щоб батьки для своїх дітей у будь-якому віці були щирими друзями. Якщо вони не приділяють належної уваги, не цікавляться їхнім життям, не проводять довірливих бесід, такі діти завжди шукатимуть інших зв’язків, у тому числі зав’язуватимуть переписку або спілкування із подібними до МОМО або ж Синього Кита.
Довідково:
“Момо” – небезпечна гра, яка поширюється за допомогою месенджера WhatsАpp. Мета гри – довести гравця до суїциду. Спочатку в контактах з’являється новий користувач – анонімний куратор, підписаний як “Mомо”. Він надсилає підліткам страшні картинки, фотографії із зображенням сцен насильства, а потім пропонує виконувати різні накази. Якщо ж дитина відмовляється це робити, їй починають погрожувати.
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Особливо любить створіння з виряченими очима та курячими лапами спілкуватися із дітьми, які зареєструвалися в Інстаграмі, - пише Володимир Медіа.
Більше місяця тому МОМО почало активно спілкуватися в соціальній мережі із 12-річною Наталкою з Володимира-Волинського. Цю історію розповіла молодша її сестричка Оленка мамі після того, як випадково зачепила одну з тем у соцмережі, а та у свою чергу поділилась з “Володимирмедіа”, щоб попередити й інших батьків про небезпеку.
Влітку усі вони відпочивали у курортному Закарпатті. Зазвичай, дітвора тримає при собі смартфон, зазираючи до своєї соціальної сторінки. І ось одного дня до дівчинки написало. Але не хто-небудь, а оте «МОМО». Почало діставати повідомленнями, щось типу «Хто ти? Звідки? Де навчаєшся?» І коли зібрало достатньо інформації, написало наступне: «Сьогодні ти помреш. Від блискавки та грому». Цією інформацією Наталка поділилася зі своєю сестричкою.
Цілу ніч обидві сестрички не могли заснути. До того ж тієї ночі дійсно була гроза. Вранці від МОМО знову надійшло повідомлення, проте Наталка дала відсіч, відповівши, що вона жива та здорова. І більше не боятиметься залякування курячої потвори. Але на цьому МОМО не зупинилося. Почалися настирні дзвінки, де хриплим голосом знову проголошувалися погрози.
Наша співрозмовниця Оленка ще довгий час боялася вночі у квартирі вийти до вбиральні. Їй повсюди ввижалася потвора. Але діти, особливо у підлітковому віці, не надто діляться секретами та своїми переживаннями з батьками. Бояться, що ті відразу ж позакривають їх сторінки у соціальній мережі. Виявляється, багато хто з оточуючих Оленки частенько переписується із МОМО. Дивно, що Інтернетом шириться хибне твердження, що МОМО не таке страшне як його малюють.
Поліція має таке бачення даної ситуації: «В Україні не зафіксовано жодного випадку, коли б діти травмувалися чере згру “Момо”. Проте у Facebook речниця кіберполіції Юлія Квітко виклала інформацію про те, що у Кривому Розі 14 серпня вистрибнула з вікна шостого поверху 13-річна Софія К., серед контактів в її мобільному телефоні нібито знайшли посилання на “Момо”. Пізніше, 29 серпня, в Кам’янському сталося самогубство – хлопець стрибнув з даху багатоповерхового будинку і впав на дашок парадного входу. Місцеві жителі висловили версію, загиблого до такого вчинку підштовхнула гра “Момо”. Диму без вогню ніколи не буває.
Коментуючи подібну ситуацію, психолог Оксана Шнайдер у першу чергу ставить наголос на тому, щоб батьки для своїх дітей у будь-якому віці були щирими друзями. Якщо вони не приділяють належної уваги, не цікавляться їхнім життям, не проводять довірливих бесід, такі діти завжди шукатимуть інших зв’язків, у тому числі зав’язуватимуть переписку або спілкування із подібними до МОМО або ж Синього Кита.
Довідково:
“Момо” – небезпечна гра, яка поширюється за допомогою месенджера WhatsАpp. Мета гри – довести гравця до суїциду. Спочатку в контактах з’являється новий користувач – анонімний куратор, підписаний як “Mомо”. Він надсилає підліткам страшні картинки, фотографії із зображенням сцен насильства, а потім пропонує виконувати різні накази. Якщо ж дитина відмовляється це робити, їй починають погрожувати.
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