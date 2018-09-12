«Сьогодні ти помреш»: суїцидальна гра «Момо» дісталася до Волині, – ЗМІ





Особливо любить створіння з виряченими очима та курячими лапами спілкуватися із дітьми, які зареєструвалися в Інстаграмі, - пише



Більше місяця тому МОМО почало активно спілкуватися в соціальній мережі із 12-річною Наталкою з Володимира-Волинського. Цю історію розповіла молодша її сестричка Оленка мамі після того, як випадково зачепила одну з тем у соцмережі, а та у свою чергу поділилась з “Володимирмедіа”, щоб попередити й інших батьків про небезпеку.



Влітку усі вони відпочивали у курортному Закарпатті. Зазвичай, дітвора тримає при собі смартфон, зазираючи до своєї соціальної сторінки. І ось одного дня до дівчинки написало. Але не хто-небудь, а оте «МОМО». Почало діставати повідомленнями, щось типу «Хто ти? Звідки? Де навчаєшся?» І коли зібрало достатньо інформації, написало наступне: «Сьогодні ти помреш. Від блискавки та грому». Цією інформацією Наталка поділилася зі своєю сестричкою.



Цілу ніч обидві сестрички не могли заснути. До того ж тієї ночі дійсно була гроза. Вранці від МОМО знову надійшло повідомлення, проте Наталка дала відсіч, відповівши, що вона жива та здорова. І більше не боятиметься залякування курячої потвори. Але на цьому МОМО не зупинилося. Почалися настирні дзвінки, де хриплим голосом знову проголошувалися погрози.



Наша співрозмовниця Оленка ще довгий час боялася вночі у квартирі вийти до вбиральні. Їй повсюди ввижалася потвора. Але діти, особливо у підлітковому віці, не надто діляться секретами та своїми переживаннями з батьками. Бояться, що ті відразу ж позакривають їх сторінки у соціальній мережі. Виявляється, багато хто з оточуючих Оленки частенько переписується із МОМО. Дивно, що Інтернетом шириться хибне твердження, що МОМО не таке страшне як його малюють.



Поліція має таке бачення даної ситуації: «В Україні не зафіксовано жодного випадку, коли б діти травмувалися чере згру “Момо”. Проте у Facebook речниця кіберполіції Юлія Квітко виклала інформацію про те, що у Кривому Розі 14 серпня вистрибнула з вікна шостого поверху 13-річна Софія К., серед контактів в її мобільному телефоні нібито знайшли посилання на “Момо”. Пізніше, 29 серпня, в Кам’янському сталося самогубство – хлопець стрибнув з даху багатоповерхового будинку і впав на дашок парадного входу. Місцеві жителі висловили версію, загиблого до такого вчинку підштовхнула гра “Момо”. Диму без вогню ніколи не буває.



Коментуючи подібну ситуацію, психолог Оксана Шнайдер у першу чергу ставить наголос на тому, щоб батьки для своїх дітей у будь-якому віці були щирими друзями. Якщо вони не приділяють належної уваги, не цікавляться їхнім життям, не проводять довірливих бесід, такі діти завжди шукатимуть інших зв’язків, у тому числі зав’язуватимуть переписку або спілкування із подібними до МОМО або ж Синього Кита.



Довідково:



“Момо” – небезпечна гра, яка поширюється за допомогою месенджера WhatsАpp. Мета гри – довести гравця до суїциду. Спочатку в контактах з’являється новий користувач – анонімний куратор, підписаний як “Mомо”. Він надсилає підліткам страшні картинки, фотографії із зображенням сцен насильства, а потім пропонує виконувати різні накази. Якщо ж дитина відмовляється це робити, їй починають погрожувати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні з’явилася нова суїцидальна забавка для дітей із вразливою психікою «МОМО». Дісталася вона й до Володимира-Волинського.Особливо любить створіння з виряченими очима та курячими лапами спілкуватися із дітьми, які зареєструвалися в Інстаграмі, - пише Володимир Медіа Більше місяця тому МОМО почало активно спілкуватися в соціальній мережі із 12-річноюз Володимира-Волинського. Цю історію розповіла молодша її сестричкамамі після того, як випадково зачепила одну з тем у соцмережі, а та у свою чергу поділилась з “Володимирмедіа”, щоб попередити й інших батьків про небезпеку.Влітку усі вони відпочивали у курортному Закарпатті. Зазвичай, дітвора тримає при собі смартфон, зазираючи до своєї соціальної сторінки. І ось одного дня до дівчинки написало. Але не хто-небудь, а оте «МОМО». Почало діставати повідомленнями, щось типу «Хто ти? Звідки? Де навчаєшся?» І коли зібрало достатньо інформації, написало наступне: «Сьогодні ти помреш. Від блискавки та грому». Цією інформацією Наталка поділилася зі своєю сестричкою.Цілу ніч обидві сестрички не могли заснути. До того ж тієї ночі дійсно була гроза. Вранці від МОМО знову надійшло повідомлення, проте Наталка дала відсіч, відповівши, що вона жива та здорова. І більше не боятиметься залякування курячої потвори. Але на цьому МОМО не зупинилося. Почалися настирні дзвінки, де хриплим голосом знову проголошувалися погрози.Наша співрозмовниця Оленка ще довгий час боялася вночі у квартирі вийти до вбиральні. Їй повсюди ввижалася потвора. Але діти, особливо у підлітковому віці, не надто діляться секретами та своїми переживаннями з батьками. Бояться, що ті відразу ж позакривають їх сторінки у соціальній мережі. Виявляється, багато хто з оточуючих Оленки частенько переписується із МОМО. Дивно, що Інтернетом шириться хибне твердження, що МОМО не таке страшне як його малюють.Поліція має таке бачення даної ситуації: «В Україні не зафіксовано жодного випадку, коли б діти травмувалися чере згру “Момо”. Проте у Facebook речниця кіберполіціївиклала інформацію про те, що у Кривому Розі 14 серпня вистрибнула з вікна шостого поверху 13-річна Софія К., серед контактів в її мобільному телефоні нібито знайшли посилання на “Момо”. Пізніше, 29 серпня, в Кам’янському сталося самогубство – хлопець стрибнув з даху багатоповерхового будинку і впав на дашок парадного входу. Місцеві жителі висловили версію, загиблого до такого вчинку підштовхнула гра “Момо”. Диму без вогню ніколи не буває.Коментуючи подібну ситуацію, психологу першу чергу ставить наголос на тому, щоб батьки для своїх дітей у будь-якому віці були щирими друзями. Якщо вони не приділяють належної уваги, не цікавляться їхнім життям, не проводять довірливих бесід, такі діти завжди шукатимуть інших зв’язків, у тому числі зав’язуватимуть переписку або спілкування із подібними до МОМО або ж Синього Кита.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію