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У Луцьку на «зебрі» бус збив чоловіка

У Луцьку на «зебрі» бус збив чоловіка
У Луцьку мікроавтобус збив чоловіка на переході.

11 вересня, в Луцьку «Mercedes Benz Vito» збив 44-річного пішохода, - повідомили у прес-службі волинської поліції.

За кермом «Mercedes Benz Vito» перебував 65-річний лучанин.

Водій наїхав на пішохода, 44-річного жителя Рівненської області, який перетинав проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.

Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували.

За цим фактм слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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Теги: ДТП, аварія, поліція
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