У Луцьку на «зебрі» бус збив чоловіка





11 вересня, в Луцьку «Mercedes Benz Vito» збив 44-річного пішохода, - повідомили у прес-службі волинської поліції.



За кермом «Mercedes Benz Vito» перебував 65-річний лучанин.



Водій наїхав на пішохода, 44-річного жителя Рівненської області, який перетинав проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.



Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували.



За цим фактм слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.



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