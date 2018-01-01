вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Діти, які постраждали в пожежі у Луцьку, знаходяться в реанімації

Діти, які постраждали в пожежі у Луцьку, знаходяться в реанімації
Діти, які вчора потрапили до лікарні після пожежі у будинку на проспекті Молоді у Луцьку, перебувають у реанімації, однак жодних загроз немає.

Про це у коментарі Інформаційному агентству «ВолиньPost» розповів генеральний директор Волинського обласного дитячого ТМО Сергій Ляшенко.

За словами лікаря, те, що діти в реанімації – скоріше процедурне питання.

«Є така тактика, що при отруєнні чадним газом, чи при опіках, що ми на добу кладемо дітей в реанімаційне відділення», - зазначив медик.

Відтак, якщо з пацієнтами все гаразд, надалі їх переводять до профільних відділень. Так вчинять і з дітками, які перебували у пожежі.

«Не бачу нічого серйозного, все стабільно. Сьогодні переведемо дітей в профільне відділення. Опіків немає на даний час, як і симптомів отруєння чадним газом»,- додав Ляшенко.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Під час пожежі в Луцьку 12-річний герой рятував бабусю і братика. ФОТО

Водночас він відзначив, що є поняття другорядних, або ж віддалених симптомів, тому діти перебувають під пильним наглядом лікарів. Відтак, якщо симптоми не з’явиться, а всі показники будуть в нормі, діти ще день побудуть в лікарні, а тоді їх вже зможуть виписати додому.

«На даний час все добре, загрози немає», - резюмував лікар.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, Луцьк, рятувальники, поліція, діти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцькі ринки відчищатиме фірма, яка прибирала «Нафтогаз» і Нацбанк
Відомо, де луцький ресторатор Роман Хорзов відкриє «MOJO»
Танці під дощем та ангели на мурах: чим дивувала гостей «Ніч у Луцькому замку». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині ВАЗ збив пішохода
Сьогодні, 13:15
Директор «Волинського облавтодору» попався на хабарі у 300 тисяч. ФОТО
Сьогодні, 13:02
Діти, які постраждали в пожежі у Луцьку, знаходяться в реанімації
Сьогодні, 12:59
У Луцьку на «зебрі» бус збив чоловіка
Сьогодні, 12:50
«Сьогодні ти помреш»: суїцидальна гра «Момо» дісталася до Волині, – ЗМІ
Сьогодні, 12:46
Схожі новини
Розповіли про стан бабусі, яка постраждала у пожежі на Молоді Розповіли про стан бабусі, яка постраждала у пожежі на Молоді
Сьогодні, 12:39
У Луцьку на Молоді горіла квартира, всередині були діти У Луцьку на Молоді горіла квартира, всередині були діти
11 вересень, 17:25
На Волині за день горіли три житлові будинки На Волині за день горіли три житлові будинки
20 серпень, 10:51
У центрі Луцька - діти зі зброєю. ФОТО У центрі Луцька - діти зі зброєю. ФОТО
01 червень, 12:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Екс-гравець «Волині» гратиме в «Динамо»
Сьогодні, 13:47
 0
У Ковелі п'яний водій скоїв аварію, тікаючи від патрульних
Сьогодні, 13:35
 0
На Волині ВАЗ збив пішохода
Сьогодні, 13:15
 0
Директор «Волинського облавтодору» попався на хабарі у 300 тисяч. ФОТО
Сьогодні, 13:02
 0
Діти, які постраждали в пожежі у Луцьку, знаходяться в реанімації
Сьогодні, 12:59
 0
Медіа
відео
1/8