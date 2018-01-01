Діти, які постраждали в пожежі у Луцьку, знаходяться в реанімації





Про це у коментарі Інформаційному агентству «ВолиньPost» розповів генеральний директор Волинського обласного дитячого ТМО Сергій Ляшенко.



За словами лікаря, те, що діти в реанімації – скоріше процедурне питання.



«Є така тактика, що при отруєнні чадним газом, чи при опіках, що ми на добу кладемо дітей в реанімаційне відділення», - зазначив медик.



Відтак, якщо з пацієнтами все гаразд, надалі їх переводять до профільних відділень. Так вчинять і з дітками, які перебували у пожежі.



«Не бачу нічого серйозного, все стабільно. Сьогодні переведемо дітей в профільне відділення. Опіків немає на даний час, як і симптомів отруєння чадним газом»,- додав Ляшенко.



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Водночас він відзначив, що є поняття другорядних, або ж віддалених симптомів, тому діти перебувають під пильним наглядом лікарів. Відтак, якщо симптоми не з’явиться, а всі показники будуть в нормі, діти ще день побудуть в лікарні, а тоді їх вже зможуть виписати додому.



«На даний час все добре, загрози немає», - резюмував лікар.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Діти, які вчора потрапили до лікарні після пожежі у будинку на проспекті Молоді у Луцьку , перебувають у реанімації, однак жодних загроз немає.Про це у коментарірозповів генеральний директор Волинського обласного дитячого ТМОЗа словами лікаря, те, що діти в реанімації – скоріше процедурне питання.«Є така тактика, що при отруєнні чадним газом, чи при опіках, що ми на добу кладемо дітей в реанімаційне відділення», - зазначив медик.Відтак, якщо з пацієнтами все гаразд, надалі їх переводять до профільних відділень. Так вчинять і з дітками, які перебували у пожежі.«Не бачу нічого серйозного, все стабільно. Сьогодні переведемо дітей в профільне відділення. Опіків немає на даний час, як і симптомів отруєння чадним газом»,- додав Ляшенко.Водночас він відзначив, що є поняття другорядних, або ж віддалених симптомів, тому діти перебувають під пильним наглядом лікарів. Відтак, якщо симптоми не з’явиться, а всі показники будуть в нормі, діти ще день побудуть в лікарні, а тоді їх вже зможуть виписати додому.«На даний час все добре, загрози немає», - резюмував лікар.

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