Директор «Волинського облавтодору» попався на хабарі у 300 тисяч. ФОТО





У таку суму керівник облавтодору оцінив вирішення питання щодо безперешкодного укладення із фізичною особою-підприємцем договору про надання в оренду приміщення, яке перебуває на балансі очолюваного ним підприємства, -повідомили у прес-службі волинської прокуратури.



Посадовця затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.



Тривають невідкладні слідчі (розшукові) дії, по закінченню яких вирішать питання щодо повідомлення керівнику облавтодору про підозру у вимаганні й одержанні неправомірної вигоди (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України) та обрання йому запобіжного заходу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 12 вересня під час одержання хабара в сумі 300 тис. грн. затримали директора Дочірнього підприємства «Волинський облавтодор» Відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України».У таку суму керівник облавтодору оцінив вирішення питання щодо безперешкодного укладення із фізичною особою-підприємцем договору про надання в оренду приміщення, яке перебуває на балансі очолюваного ним підприємства, -повідомили у прес-службі волинської прокуратури.Посадовця затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.Тривають невідкладні слідчі (розшукові) дії, по закінченню яких вирішать питання щодо повідомлення керівнику облавтодору про підозру у вимаганні й одержанні неправомірної вигоди (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України) та обрання йому запобіжного заходу.

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