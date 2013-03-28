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Директор «Волинського облавтодору» попався на хабарі у 300 тисяч. ФОТО

Директор «Волинського облавтодору» попався на хабарі у 300 тисяч. ФОТО
12 вересня під час одержання хабара в сумі 300 тис. грн. затримали директора Дочірнього підприємства «Волинський облавтодор» Відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України».

У таку суму керівник облавтодору оцінив вирішення питання щодо безперешкодного укладення із фізичною особою-підприємцем договору про надання в оренду приміщення, яке перебуває на балансі очолюваного ним підприємства, -повідомили у прес-службі волинської прокуратури.

Посадовця затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі (розшукові) дії, по закінченню яких вирішать питання щодо повідомлення керівнику облавтодору про підозру у вимаганні й одержанні неправомірної вигоди (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України) та обрання йому запобіжного заходу.

Директор «Волинського облавтодору» попався на хабарі у 300 тисяч. ФОТО
Директор «Волинського облавтодору» попався на хабарі у 300 тисяч. ФОТО
Директор «Волинського облавтодору» попався на хабарі у 300 тисяч. ФОТО

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Теги: хабар, облавтодор, прокуратура, гроші, кримінал
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Коментарі 4
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Микола Янчук
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Мзда
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Це той пан який у свій час відібрав у Камінь-Каширська юридичну особу Дорожній відділ й перевів у свій район, а далі перебіг у Волинський облавтодор. Отже шановний пам"ятай чипати Камінь собі дорожче. Камінчуки не прощають зради.
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тухлі, пузо, хабарі - все на місці... бля, як вже від ЇХ нудить.
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