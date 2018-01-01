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На Волині ВАЗ збив пішохода

На Волині ВАЗ збив пішохода
На автодорозі «Доманово-Ковель» автомобіль ВАЗ–2108 збив пішохода.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

30-річний чоловік рухався по проїжджій частині.

Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

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Теги: аварія, ДТП, Волинь
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