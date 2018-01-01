На Волині ВАЗ збив пішохода





Про це повідомили у



30-річний чоловік рухався по проїжджій частині.



Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Досудове розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі «Доманово-Ковель» автомобіль ВАЗ–2108 збив пішохода.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.30-річний чоловік рухався по проїжджій частині.Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували.За цим фактом слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Досудове розслідування триває.

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