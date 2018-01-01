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У Ковелі п'яний водій скоїв аварію, тікаючи від патрульних

У Ковелі п'яний водій скоїв аварію, тікаючи від патрульних
У Ковелі виявили нетверезого водія, який порушував ПДР. Згодом він спробував утекти від патрульних та зіткнувся з іншим авто.

Водія затримали у ніч на 12 вересня, – повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.

Патрульні помітили Volkswagen, який перетнув суцільну лінію дорожньої розмітки.

На вимогу зупинитись водій не реагував, збільшував швидкість та неодноразово порушував Правила дорожнього руху.

На перехресті вулиць Грушевського-Некрасова автомобіль зіткнувся з ВАЗом, який виїжджав з другорядної дороги. Обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Люди не постраждали.

Інспектори встановили, що водій Volkswagen, якому всього 20 років, перебуває в стані сп’яніння – 1, 79 проміле. На нього оформили необхідні адміністративні матеріали.
У Ковелі п'яний водій скоїв аварію, тікаючи від патрульних
У Ковелі п'яний водій скоїв аварію, тікаючи від патрульних
У Ковелі п'яний водій скоїв аварію, тікаючи від патрульних

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Теги: аварія, Ковель, ДТП
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