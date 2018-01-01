У Ковелі п'яний водій скоїв аварію, тікаючи від патрульних

У Ковелі виявили нетверезого водія, який порушував ПДР. Згодом він спробував утекти від патрульних та зіткнувся з іншим авто.Водія затримали у ніч на 12 вересня, – повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.Патрульні помітили Volkswagen, який перетнув суцільну лінію дорожньої розмітки.На вимогу зупинитись водій не реагував, збільшував швидкість та неодноразово порушував Правила дорожнього руху.На перехресті вулиць Грушевського-Некрасова автомобіль зіткнувся з ВАЗом, який виїжджав з другорядної дороги. Обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Люди не постраждали.Інспектори встановили, що водій Volkswagen, якому всього 20 років, перебуває в стані сп’яніння – 1, 79 проміле. На нього оформили необхідні адміністративні матеріали.