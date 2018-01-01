Екс-гравець «Волині» гратиме в «Динамо»
Сьогодні, 13:47
29-річний центральний нападаючий Даніель Суботіч став гравцем бухарестського «Динамо».
Про це повідомляє офіційний сайт румунського клубу, передає Ua-Football.
У нападника є досвід виступу в чемпіонаті Румунії, де він захищав кольори "Університаті" з Крайови і "Тиргу-Муреш".
Нагадаємо, що українським уболівальникам Суботіч відомий з виступу в складі "Волині". Після Луцька футболіст пограв за "Габалу", "Аль-Кадісію" з ОАЕ, тираспольський "Шериф", знову за "Габалу", південнокорейський "Ульсан", а останні півроку провів в карагандинському "Шахтарі".
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Про це повідомляє офіційний сайт румунського клубу, передає Ua-Football.
У нападника є досвід виступу в чемпіонаті Румунії, де він захищав кольори "Університаті" з Крайови і "Тиргу-Муреш".
Нагадаємо, що українським уболівальникам Суботіч відомий з виступу в складі "Волині". Після Луцька футболіст пограв за "Габалу", "Аль-Кадісію" з ОАЕ, тираспольський "Шериф", знову за "Габалу", південнокорейський "Ульсан", а останні півроку провів в карагандинському "Шахтарі".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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