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Екс-гравець «Волині» гратиме в «Динамо»

Екс-гравець «Волині» гратиме в «Динамо»
29-річний центральний нападаючий Даніель Суботіч став гравцем бухарестського «Динамо».

Про це повідомляє офіційний сайт румунського клубу, передає Ua-Football.

У нападника є досвід виступу в чемпіонаті Румунії, де він захищав кольори "Університаті" з Крайови і "Тиргу-Муреш".

Нагадаємо, що українським уболівальникам Суботіч відомий з виступу в складі "Волині". Після Луцька футболіст пограв за "Габалу", "Аль-Кадісію" з ОАЕ, тираспольський "Шериф", знову за "Габалу", південнокорейський "Ульсан", а останні півроку провів в карагандинському "Шахтарі".

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Теги: спорт, футбол, «Волинь»
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