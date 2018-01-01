Екс-гравець «Волині» гратиме в «Динамо»

Даніель Суботіч став гравцем бухарестського «Динамо».



Про це повідомляє офіційний сайт румунського клубу, передає



У нападника є досвід виступу в чемпіонаті Румунії, де він захищав кольори "Університаті" з Крайови і "Тиргу-Муреш".



Нагадаємо, що українським уболівальникам Суботіч відомий з виступу в складі "Волині". Після Луцька футболіст пограв за "Габалу", "Аль-Кадісію" з ОАЕ, тираспольський "Шериф", знову за "Габалу", південнокорейський "Ульсан", а останні півроку провів в карагандинському "Шахтарі".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 29-річний центральний нападаючийстав гравцем бухарестського «Динамо».Про це повідомляє офіційний сайт румунського клубу, передає Ua-Football У нападника є досвід виступу в чемпіонаті Румунії, де він захищав кольори "Університаті" з Крайови і "Тиргу-Муреш".Нагадаємо, що українським уболівальникам Суботіч відомий з виступу в складі "Волині". Після Луцька футболіст пограв за "Габалу", "Аль-Кадісію" з ОАЕ, тираспольський "Шериф", знову за "Габалу", південнокорейський "Ульсан", а останні півроку провів в карагандинському "Шахтарі".

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