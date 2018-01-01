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На Волині футбольні ворота впали на дитину. ФОТО

На Волині футбольні ворота впали на дитину. ФОТО
У нововолинській школі №1 футбольні ворота впали на 9-річну дитину.

Про це на сторінці Нововолинськ Інфо написала Оксана Мороз-Новосад.

Інцидент трапився ще 13 серпня.

«В 1 школі коли діти грали у футбол, на мого дев'ятирічного сина впали футбольні ворота, на моє звернення до дирекції навчального закладу, мені відповіли, що вирішать проблему не закріплених воріт», – пише волинянка.

Вона зауважила, Сщо минув майже місяць, а проблема так і не виррішена.

«... в школі займаються дітки і різні тренування я більш ніж впевнена проходять саме на цьому стадіоні. На сьогоднішній день це виглядає якось так», – йдеться у дописі.

На Волині футбольні ворота впали на дитину. ФОТО
На Волині футбольні ворота впали на дитину. ФОТО

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Теги: спорт, Волинь, Нововолинськ, інцидент, дитина
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Коментарі 1
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нехай прийдуть і приварять критики в школах дефіцит кадрів а зварювальника взагалі в штаті немає




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