На Волині футбольні ворота впали на дитину. ФОТО
Сьогодні, 14:28
У нововолинській школі №1 футбольні ворота впали на 9-річну дитину.
Про це на сторінці Нововолинськ Інфо написала Оксана Мороз-Новосад.
Інцидент трапився ще 13 серпня.
«В 1 школі коли діти грали у футбол, на мого дев'ятирічного сина впали футбольні ворота, на моє звернення до дирекції навчального закладу, мені відповіли, що вирішать проблему не закріплених воріт», – пише волинянка.
Вона зауважила, Сщо минув майже місяць, а проблема так і не виррішена.
«... в школі займаються дітки і різні тренування я більш ніж впевнена проходять саме на цьому стадіоні. На сьогоднішній день це виглядає якось так», – йдеться у дописі.
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Про це на сторінці Нововолинськ Інфо написала Оксана Мороз-Новосад.
Інцидент трапився ще 13 серпня.
«В 1 школі коли діти грали у футбол, на мого дев'ятирічного сина впали футбольні ворота, на моє звернення до дирекції навчального закладу, мені відповіли, що вирішать проблему не закріплених воріт», – пише волинянка.
Вона зауважила, Сщо минув майже місяць, а проблема так і не виррішена.
«... в школі займаються дітки і різні тренування я більш ніж впевнена проходять саме на цьому стадіоні. На сьогоднішній день це виглядає якось так», – йдеться у дописі.
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Коментарі 1
нехай прийдуть і приварять критики в школах дефіцит кадрів а зварювальника взагалі в штаті немає
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