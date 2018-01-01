На Волині футбольні ворота впали на дитину. ФОТО

У нововолинській школі №1 футбольні ворота впали на 9-річну дитину.Про це на сторінці Нововолинськ Інфо написала Оксана Мороз-Новосад.Інцидент трапився ще 13 серпня.«В 1 школі коли діти грали у футбол, на мого дев'ятирічного сина впали футбольні ворота, на моє звернення до дирекції навчального закладу, мені відповіли, що вирішать проблему не закріплених воріт», – пише волинянка.Вона зауважила, Сщо минув майже місяць, а проблема так і не виррішена.«... в школі займаються дітки і різні тренування я більш ніж впевнена проходять саме на цьому стадіоні. На сьогоднішній день це виглядає якось так», – йдеться у дописі.