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У Луцьку на Карпенка-Карого люди змушені щодня ходити впритул до машин. ВІДЕО

У Луцьку на Карпенка-Карого люди змушені щодня ходити впритул до машин. ВІДЕО
На вулиці Карпенка-Карого у Луцьку люди ходять по автомобільній дорозі - тротуару там немає.

Про це розповів лучанин Микола Кухарчук, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

Чоловік каже, що місцеві мешканці зверталися з листами до чиновників. Відповіді не отримали.

Зі слів чоловіка, це – єдина дорога, якою із Вишкова можна дістатися на Варшавський ринок і залізничний вокзал.

Детальніше - у сюжеті.


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Теги: дорога, тротуар, благоустрій
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