У Луцьку на Карпенка-Карого люди змушені щодня ходити впритул до машин. ВІДЕО
Сьогодні, 14:35
На вулиці Карпенка-Карого у Луцьку люди ходять по автомобільній дорозі - тротуару там немає.
Про це розповів лучанин Микола Кухарчук, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
Чоловік каже, що місцеві мешканці зверталися з листами до чиновників. Відповіді не отримали.
Зі слів чоловіка, це – єдина дорога, якою із Вишкова можна дістатися на Варшавський ринок і залізничний вокзал.
Детальніше - у сюжеті.
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Про це розповів лучанин Микола Кухарчук, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
Чоловік каже, що місцеві мешканці зверталися з листами до чиновників. Відповіді не отримали.
Зі слів чоловіка, це – єдина дорога, якою із Вишкова можна дістатися на Варшавський ринок і залізничний вокзал.
Детальніше - у сюжеті.
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