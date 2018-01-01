У Луцьку на Карпенка-Карого люди змушені щодня ходити впритул до машин. ВІДЕО





Про це розповів лучанин Микола Кухарчук, - йдеться у сюжеті



Чоловік каже, що місцеві мешканці зверталися з листами до чиновників. Відповіді не отримали.



Зі слів чоловіка, це – єдина дорога, якою із Вишкова можна дістатися на Варшавський ринок і залізничний вокзал.



Детальніше - у сюжеті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Карпенка-Карого у Луцьку люди ходять по автомобільній дорозі - тротуару там немає.Про це розповів лучанин, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині Чоловік каже, що місцеві мешканці зверталися з листами до чиновників. Відповіді не отримали.Зі слів чоловіка, це – єдина дорога, якою із Вишкова можна дістатися на Варшавський ринок і залізничний вокзал.Детальніше - у сюжеті.

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