На луцькому кладовищі перепоховають останки зниклого під Іловайськом бійця
Сьогодні, 14:48
На кладовищі у селі Гаразджа перепоховають останкіи загиблого військовослужбовця Юрія Лавренчука.
Дружина військового Лілія звернулася до міської ради з проханням перепоховати останки загиблого, - про це йдеться у проекті рішення виконкому.
Так, останки Юрія Лавренчука, 28 травня 1985 року народження, загиблого військовослужбовця, який брав участь в антитерористичній операції у складі 51 окремої механізованої бригади, перепоховають на міському кладовищі в с.Гаразджа на Алеї почесних поховань.
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost у Спілці воїнів АТО розповіли, що Юрія Лавренчука вважали зниклим з 2014 року після боїв під Іловайськом.
А тепер експертиза ДНК засвідчила загибель бійця.
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Дружина військового Лілія звернулася до міської ради з проханням перепоховати останки загиблого, - про це йдеться у проекті рішення виконкому.
Так, останки Юрія Лавренчука, 28 травня 1985 року народження, загиблого військовослужбовця, який брав участь в антитерористичній операції у складі 51 окремої механізованої бригади, перепоховають на міському кладовищі в с.Гаразджа на Алеї почесних поховань.
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost у Спілці воїнів АТО розповіли, що Юрія Лавренчука вважали зниклим з 2014 року після боїв під Іловайськом.
А тепер експертиза ДНК засвідчила загибель бійця.
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