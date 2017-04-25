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На луцькому кладовищі перепоховають останки зниклого під Іловайськом бійця

На луцькому кладовищі перепоховають останки зниклого під Іловайськом бійця
На кладовищі у селі Гаразджа перепоховають останкіи загиблого військовослужбовця Юрія Лавренчука.

Дружина військового Лілія звернулася до міської ради з проханням перепоховати останки загиблого, - про це йдеться у проекті рішення виконкому.

Так, останки Юрія Лавренчука, 28 травня 1985 року народження, загиблого військовослужбовця, який брав участь в антитерористичній операції у складі 51 окремої механізованої бригади, перепоховають на міському кладовищі в с.Гаразджа на Алеї почесних поховань.

У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost у Спілці воїнів АТО розповіли, що Юрія Лавренчука вважали зниклим з 2014 року після боїв під Іловайськом.

А тепер експертиза ДНК засвідчила загибель бійця.

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Теги: АТО, Ілвайськ, поховання
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