На луцькому кладовищі перепоховають останки зниклого під Іловайськом бійця

На кладовищі у селі Гаразджа перепоховають останкіи загиблого військовослужбовцяДружина військовогозвернулася до міської ради з проханням перепоховати останки загиблого, - про це йдеться у проекті рішення виконкому.Так, останки Юрія Лавренчука, 28 травня 1985 року народження, загиблого військовослужбовця, який брав участь в антитерористичній операції у складі 51 окремої механізованої бригади, перепоховають на міському кладовищі в с.Гаразджа на Алеї почесних поховань.У коментаріу Спілці воїнів АТО розповіли, що Юрія Лавренчука вважали зниклим з 2014 року після боїв під Іловайськом.А тепер експертиза ДНК засвідчила загибель бійця.