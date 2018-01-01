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Лучанин, який жив у машині, повернувся до квартири. ВІДЕО

Лучанин, який жив у машині, повернувся до квартири. ВІДЕО
Після трьох тижнів у розтрощеному автомобілі Георгій Назарчук знову проживає у квартирі. Хоча й звідти його намагається вигнати пасинок.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

Кілька місяців тому 61-річний чоловік потрапив у аварію. А коли повернувся з лікарні, побачив, що в квартирі, де він мешкав з прийомним сином, замінили замки.

Після цього лучанин три тижні провів у розбитому автомобілі у дворі на вулиці Гордіюк. А днями Георгій Назарчук повернувся в квартиру. Пустив його квартирант.

«Потім, в неділю теж, сюди ми приїхали. Ось тут, з цієї сторони, кімната є. Там квартирант. Той квартирант нам і відкрив двері. Ми пояснили ситуацію. Ну він каже: "Ви зрозумійте мене теж. Ми не проти", – розповів Георгій Назарчук.

Наступного дня, за словами чоловіка, до нього прийшов пасинок. Він вивіз пенсіонера на інвалідному візку на сходову клітку, а речі порозкидав. Аби вгамувати власника квартири, довелось викликати поліцію. Та повернула чоловіка до квартири.

Георгій Назарчук має інвалідність першої групи. Ще у 80-х роках він невдало пірнув у воду і зламав хребет. Нещодавно міський департамент соцзахисту виділив йому два візки. На них лучанин і пересувається квартирою. А от вийти з неї самостійно не може - пандуса у будинку немає.

Доглядає за чоловіком сестра. Жінка щодня привозить їжу, хоча живе на іншому кінці міста.

Разом з адвокатом Георгій Назарчук подав позов до суду на колишню дружину і сина. Лучанин переконаний: його незаконно виписали з квартири.

Натомість Володимир - пасинок Георгія Назарчука коментувати ситуацію відмовляється.

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Теги: Назарчук, Луцьк, скандал, машина, житло, суд
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