Школяр, який проштрикнув легені вчительці, малював криваві малюнки





Журналісти



Столична школа №94. Тут і досі працюють поліцейські, із дітьми - ціла група психологів університету імені Грінченка. Вчора на очах в усього класу 8-класник кинув у вчительку стільцем, а потім підбіг і ще кілька разів ударив ножицями. Із забоями голови і проколотою грудною кліткою



Літня вчителька, на яку з ножицями напав восьмикласник, залишається у важкому стані і досі перебуває в лікарні.



"Ми надали допомогу в повному обcязі та на сучасному рівні. Я сподіваюсь, що наступного тижня пацієнтка продовжить лікування в поліклініці амбулаторно", - каже лікар.



У лікарні - і сам нападник. Напередодні у шоковому стані його туди відвезла мати. Вона, запевняє директор, теж була розгублена. Хоча на своїй сторінці у Facebook ще 4 роки тому викладала малюнки, які називала малюнками сина. Тоді йому було ще дев'ять. Чорно-червоні кольори. Кров. Зброя. Зомбі. Підписи англійською про складнощі і сум. "Міць. Твоя сила. Використай вчасно", " Мистецтво війни". ТСН відшукала школу в Калуші, де хлопець навчався раніше, вчителі впізнали його на фото й шоковані - кажуть, якби побачили б тоді ці малюнки, звернули б увагу:



"Точно, я би з дитиною, принаймні, поспілкувалася, в чому причина, схильність саме до таких малюнків. Бо переважає воєнна тематика, зброя, роботи. Чи це просто йде від гри".



Шкільний психолог каже, ніколи б не подумала, що хлопець здатний на агресію. Малим тулився до вчителів. Вчився не найкраще, але поводився добре.



"Я сьогодні спеціально підняла всю документацію: жодної агресії, жодного депресивного стану, проблем з однокласниками".



Директор каже, добре знав родину. Гарні і мама, і тато. Останні роки хлопцем опікувались бабуся та дідусь, мати працювала в Києві.



"Взагалі дуже позитивна дитина. Але не такий контактний, як інші діти, малоговіркий, але досить вихований".



Психолог Наталя Холоденко дивиться на малюнки оком стороннім. Дитину не знає. Але, каже, тут абсолютно чітко видно - у неї величезний прояв агресії та депресії.



"Ось ці дрова з кров’ю – це взагалі для мене шок. Я вам чесно кажу, він реально міг вбити".



Запевняє, на дитину вплинули стосунки в родині.



"Начебто пиляють дрова і з них тече кров. Насправді, він уявляє, що це не дрова. Тобто є потреба в крові. Це садистський механізм. Це не просто агресія, не просто вдарити. Це побачити кров. Те саме, що він зробив з вчителькою. Але такий стан афекту може бути, тільки коли агресія накопичувалася тривалий час. І вона накопичена не на вчительку. Це сімейні стосунки однозначно", - каже психолог.



Психологи університету імені Грінченка, які весь день працювали із дітьми, теж не бачать проблеми в конфлікті з учителем.



"Ми працювали з дітьми, їхній стан, враження, ані слова не було щось про вчителя".



Із усім класом сьогодні провели інтенсивний тренінг. Кажуть, діти зі стресом справляються.



"Вони розуміли, що є щось небезпечне, але його треба вчитись долати. Такі випадки дозволяють дітям дорослішати".



Стосовно хлопця відкрито кримінальне провадження.



"Оскільки хлопчик не досяг віку, з якого настає кримінальна відповідальність за цей вид злочину, відносно нього можуть бути застосовані примусові заходи виховного характеру".



Чи буде примусове виховання, вже вирішить слідство та суд.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Криваві малюнки в дитинстві - кривавий напад на вчительку.Журналісти ТСН відшукали у соцмережах сторінку матері 8-класника, який напередодні пробив стільцем голову вчительці, а потім ще і поранив ножицями на очах у всього класу. І були шоковані малюнками сина, яка та викладала в Інтернет. Шоковані і вчителі у Калуші - у школі, де раніше навчався хлопець.Столична школа №94. Тут і досі працюють поліцейські, із дітьми - ціла група психологів університету імені Грінченка. Вчора на очах в усього класу 8-класник кинув у вчительку стільцем, а потім підбіг і ще кілька разів ударив ножицями. Із забоями голови і проколотою грудною кліткоюЛітня вчителька, на яку з ножицями напав восьмикласник, залишається у важкому стані і досі перебуває в лікарні."Ми надали допомогу в повному обcязі та на сучасному рівні. Я сподіваюсь, що наступного тижня пацієнтка продовжить лікування в поліклініці амбулаторно", - каже лікар.У лікарні - і сам нападник. Напередодні у шоковому стані його туди відвезла мати. Вона, запевняє директор, теж була розгублена. Хоча на своїй сторінці у Facebook ще 4 роки тому викладала малюнки, які називала малюнками сина. Тоді йому було ще дев'ять. Чорно-червоні кольори. Кров. Зброя. Зомбі. Підписи англійською про складнощі і сум. "Міць. Твоя сила. Використай вчасно", " Мистецтво війни". ТСН відшукала школу в Калуші, де хлопець навчався раніше, вчителі впізнали його на фото й шоковані - кажуть, якби побачили б тоді ці малюнки, звернули б увагу:"Точно, я би з дитиною, принаймні, поспілкувалася, в чому причина, схильність саме до таких малюнків. Бо переважає воєнна тематика, зброя, роботи. Чи це просто йде від гри".Шкільний психолог каже, ніколи б не подумала, що хлопець здатний на агресію. Малим тулився до вчителів. Вчився не найкраще, але поводився добре."Я сьогодні спеціально підняла всю документацію: жодної агресії, жодного депресивного стану, проблем з однокласниками".Директор каже, добре знав родину. Гарні і мама, і тато. Останні роки хлопцем опікувались бабуся та дідусь, мати працювала в Києві."Взагалі дуже позитивна дитина. Але не такий контактний, як інші діти, малоговіркий, але досить вихований".Психологдивиться на малюнки оком стороннім. Дитину не знає. Але, каже, тут абсолютно чітко видно - у неї величезний прояв агресії та депресії."Ось ці дрова з кров’ю – це взагалі для мене шок. Я вам чесно кажу, він реально міг вбити".Запевняє, на дитину вплинули стосунки в родині."Начебто пиляють дрова і з них тече кров. Насправді, він уявляє, що це не дрова. Тобто є потреба в крові. Це садистський механізм. Це не просто агресія, не просто вдарити. Це побачити кров. Те саме, що він зробив з вчителькою. Але такий стан афекту може бути, тільки коли агресія накопичувалася тривалий час. І вона накопичена не на вчительку. Це сімейні стосунки однозначно", - каже психолог.Психологи університету імені Грінченка, які весь день працювали із дітьми, теж не бачать проблеми в конфлікті з учителем."Ми працювали з дітьми, їхній стан, враження, ані слова не було щось про вчителя".Із усім класом сьогодні провели інтенсивний тренінг. Кажуть, діти зі стресом справляються."Вони розуміли, що є щось небезпечне, але його треба вчитись долати. Такі випадки дозволяють дітям дорослішати".Стосовно хлопця відкрито кримінальне провадження."Оскільки хлопчик не досяг віку, з якого настає кримінальна відповідальність за цей вид злочину, відносно нього можуть бути застосовані примусові заходи виховного характеру".Чи буде примусове виховання, вже вирішить слідство та суд.

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