вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Грибні села Волині: куди піти на «тихе полювання»

Грибні села Волині: куди піти на «тихе полювання»
У Маневицькому лісгоспі розповіли, куди саме можна піти на «тихе полювання».

Польські гриби можна знайти в лісах селища Маневичі, за лисичками можна відправитись в ліси поблизу сіл Оконськ, Соф’янівка та Череваха, - пише Район.Маневичі.

А от ліси сіл Галузія, Серхів, Прилісне багаті на підосичники, підберезники, білі гриби та польські.

Чи не щороку ліси Маневичини щедро діляться своїми лісовими скарбами з мешканцями селища та гостями району. Не винятком став і 2018 рік, уже зараз грибний сезон у розпалі.

«Куди саме відправлятись вирішувати вам, але пам’ятайте, щоб не отруїтися, потрібно брати лише ті гриби, в їстівності яких впевнені на всі 100%. Також необхідно знати, що отруйними бувають не тільки мухомори й поганки, але і гриби-двійники або помилкові гриби, які дуже схожі на білі, опеньки, лисички, маслюки», – каже інженер побічного користування Ірина Остапчук.

Щоб уникнути неприємних наслідків, лісівники ДП «Маневицький лісгосп» радять жителям району дотримуватися таких порад:

- Збирайте тільки ті гриби, які добре знаєте, гриби в яких ви сумніваєтесь, ніколи не кладіть до кошика.

- Не збирайте ніяких грибів близько від залізничних і автомобільних шляхів.

- Ніколи не пробуйте сирих грибів на смак.

- Варити всі гриби потрібно як мінімум у двох водах.

- Не пригощайте грибами дітей, людей похилого віку і вагітних жінок.

- Не слід вживати гриби кілька днів підряд.

«Дотримуйтесь правил пожежної безпеки в лісах – не розводьте багать, не викидайте не загашені недопалки та сірники, адже лісова пожежа це трагедія для природи, а призвести до неї може навіть одна необачна іскра», – пояснює начальник відділу ОЗЛ Іван Наумюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: гриби, урожай, Волинь, варте уваги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Про медицину і не тільки: нардеп Степан Івахів зустрівся із волинськими лікарями
Луцькі ринки відчищатиме фірма, яка прибирала «Нафтогаз» і Нацбанк
Відомо, де луцький ресторатор Роман Хорзов відкриє «MOJO»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Про медицину і не тільки: нардеп Степан Івахів зустрівся із волинськими лікарями
Сьогодні, 15:43
У центрі Луцька припаркована автівка викотилася на дорогу. ФОТО
Сьогодні, 15:43
Грибні села Волині: куди піти на «тихе полювання»
Сьогодні, 15:40
Школяр, який проштрикнув легені вчительці, малював криваві малюнки
Сьогодні, 15:35
Лучанин, який жив у машині, повернувся до квартири. ВІДЕО
Сьогодні, 15:33
Схожі новини
«Дві години – два відра»: розповіли про грибне місце на Волині «Дві години – два відра»: розповіли про грибне місце на Волині
09 вересень, 10:23
Волинянин вже 15 років вирощує кавуни Волинянин вже 15 років вирощує кавуни
05 вересень, 17:59
На Волині двоє людей отруїлися грибами На Волині двоє людей отруїлися грибами
04 серпень, 10:41
На Волині дідусь з онуком натрапили на гігантські гриби. ФОТО На Волині дідусь з онуком натрапили на гігантські гриби. ФОТО
01 серпень, 18:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Домашні пологи на Волині: лікаря шокувала поведінка породіллі
Сьогодні, 17:05
 0
Піца від чемпіона Італії і заняття від тренера Каменських: яким буде «MOJO Hall» у Луцьку*
Сьогодні, 17:00
 0
47-річний чоловік помер від ботулізму
Сьогодні, 16:43
 0
На Волині почали ремонтувати дорогу Іваничі-Бубнів. ФОТО
Сьогодні, 16:21
 0
На Волині дідусь на своєму городі поставив сонячну електростанцію за мільйон гривень
Сьогодні, 16:15
 0
Медіа
відео
1/8