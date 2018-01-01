Грибні села Волині: куди піти на «тихе полювання»





Польські гриби можна знайти в лісах селища Маневичі, за лисичками можна відправитись в ліси поблизу сіл Оконськ, Соф’янівка та Череваха, - пише



А от ліси сіл Галузія, Серхів, Прилісне багаті на підосичники, підберезники, білі гриби та польські.



Чи не щороку ліси Маневичини щедро діляться своїми лісовими скарбами з мешканцями селища та гостями району. Не винятком став і 2018 рік, уже зараз грибний сезон у розпалі.



«Куди саме відправлятись вирішувати вам, але пам’ятайте, щоб не отруїтися, потрібно брати лише ті гриби, в їстівності яких впевнені на всі 100%. Також необхідно знати, що отруйними бувають не тільки мухомори й поганки, але і гриби-двійники або помилкові гриби, які дуже схожі на білі, опеньки, лисички, маслюки», – каже інженер побічного користування Ірина Остапчук.



Щоб уникнути неприємних наслідків, лісівники ДП «Маневицький лісгосп» радять жителям району дотримуватися таких порад:



- Збирайте тільки ті гриби, які добре знаєте, гриби в яких ви сумніваєтесь, ніколи не кладіть до кошика.



- Не збирайте ніяких грибів близько від залізничних і автомобільних шляхів.



- Ніколи не пробуйте сирих грибів на смак.



- Варити всі гриби потрібно як мінімум у двох водах.



- Не пригощайте грибами дітей, людей похилого віку і вагітних жінок.



- Не слід вживати гриби кілька днів підряд.



«Дотримуйтесь правил пожежної безпеки в лісах – не розводьте багать, не викидайте не загашені недопалки та сірники, адже лісова пожежа це трагедія для природи, а призвести до неї може навіть одна необачна іскра», – пояснює начальник відділу ОЗЛ Іван Наумюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Маневицькому лісгоспі розповіли, куди саме можна піти на «тихе полювання».Польські гриби можна знайти в лісах селища Маневичі, за лисичками можна відправитись в ліси поблизу сіл Оконськ, Соф’янівка та Череваха, - пише Район.Маневичі А от ліси сіл Галузія, Серхів, Прилісне багаті на підосичники, підберезники, білі гриби та польські.Чи не щороку ліси Маневичини щедро діляться своїми лісовими скарбами з мешканцями селища та гостями району. Не винятком став і 2018 рік, уже зараз грибний сезон у розпалі.«Куди саме відправлятись вирішувати вам, але пам’ятайте, щоб не отруїтися, потрібно брати лише ті гриби, в їстівності яких впевнені на всі 100%. Також необхідно знати, що отруйними бувають не тільки мухомори й поганки, але і гриби-двійники або помилкові гриби, які дуже схожі на білі, опеньки, лисички, маслюки», – каже інженер побічного користуванняЩоб уникнути неприємних наслідків, лісівники ДП «Маневицький лісгосп» радять жителям району дотримуватися таких порад:- Збирайте тільки ті гриби, які добре знаєте, гриби в яких ви сумніваєтесь, ніколи не кладіть до кошика.- Не збирайте ніяких грибів близько від залізничних і автомобільних шляхів.- Ніколи не пробуйте сирих грибів на смак.- Варити всі гриби потрібно як мінімум у двох водах.- Не пригощайте грибами дітей, людей похилого віку і вагітних жінок.- Не слід вживати гриби кілька днів підряд.«Дотримуйтесь правил пожежної безпеки в лісах – не розводьте багать, не викидайте не загашені недопалки та сірники, адже лісова пожежа це трагедія для природи, а призвести до неї може навіть одна необачна іскра», – пояснює начальник відділу ОЗЛ

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