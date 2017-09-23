У центрі Луцька припаркована автівка викотилася на дорогу. ФОТО





Про це у спільноті «Автоандони Луцька» повідомив Павло Ханенчук.



Інцидент стався 12 вересня, на стоянці поблизу ТЦ «Гранд Волинь».



«Авто без водія виїхало на дорогу. Завдяки білому припаркованному авто воно не поїхало на центр проїжджої частини», – пише Павло Ханенчук.



«Не забувайте про ручні гальма», – зазначає лучанин.



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