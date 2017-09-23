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У центрі Луцька припаркована автівка викотилася на дорогу. ФОТО

У центрі Луцька припаркована автівка викотилася на дорогу. ФОТО
У Луцьку на проспекті Волі припаркована срібляста іномарка викотилася на дорогу.

Про це у спільноті «Автоандони Луцька» повідомив Павло Ханенчук.

Інцидент стався 12 вересня, на стоянці поблизу ТЦ «Гранд Волинь».

«Авто без водія виїхало на дорогу. Завдяки білому припаркованному авто воно не поїхало на центр проїжджої частини», – пише Павло Ханенчук.

«Не забувайте про ручні гальма», – зазначає лучанин.
У центрі Луцька припаркована автівка викотилася на дорогу. ФОТО
У центрі Луцька припаркована автівка викотилася на дорогу. ФОТО
У центрі Луцька припаркована автівка викотилася на дорогу. ФОТО

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Теги: авто, Луцьк, проспект Волі, курйоз
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