Знесиленого лебедя від смерті врятував волинський поліцейський. ФОТО

Старший інспектор Шацького відділення поліціїнеподалік озера Світязь знайшов знесиленого та кволого птаха.Поліцейський прихистив лебедя в себе вдома, оточив його турботою та ласкою, - повідомили у прес-службі волинської поліції.Валентин Занюк – капітан поліції, працює старшим інспектором-черговим сектору реагування патрульної поліції Шацького відділення поліції.Того дня правоохоронець на узбіччі польової дороги неподалік озера помітив слабкого птаха. Лебідь був безсилий і не міг зіп’ястися на ноги й міг стати легкою здобиччю для хижаків.«Забрав птаха до себе. Порадившись з працівниками Шацького Національного природного парку, вирішив кілька днів доглядати за ним. Коли птах одужає, відвеземо його до озера», – пояснює поліцейський.Птахом опікується вся сім’я поліцейського. Доглядають його згідно з порадами спеціалістів природного парку.