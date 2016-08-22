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Знесиленого лебедя від смерті врятував волинський поліцейський. ФОТО

Знесиленого лебедя від смерті врятував волинський поліцейський. ФОТО
Старший інспектор Шацького відділення поліції Валентин Занюк неподалік озера Світязь знайшов знесиленого та кволого птаха.

Поліцейський прихистив лебедя в себе вдома, оточив його турботою та ласкою, - повідомили у прес-службі волинської поліції.

Валентин Занюк – капітан поліції, працює старшим інспектором-черговим сектору реагування патрульної поліції Шацького відділення поліції.

Того дня правоохоронець на узбіччі польової дороги неподалік озера помітив слабкого птаха. Лебідь був безсилий і не міг зіп’ястися на ноги й міг стати легкою здобиччю для хижаків.

«Забрав птаха до себе. Порадившись з працівниками Шацького Національного природного парку, вирішив кілька днів доглядати за ним. Коли птах одужає, відвеземо його до озера», – пояснює поліцейський.

Птахом опікується вся сім’я поліцейського. Доглядають його згідно з порадами спеціалістів природного парку.

Знесиленого лебедя від смерті врятував волинський поліцейський. ФОТО
Знесиленого лебедя від смерті врятував волинський поліцейський. ФОТО

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Теги: лебідь, порятунок, поліцейський, Шацьк
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