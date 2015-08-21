вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Києві побилися двоє водіїв. ВІДЕО

У Києві побилися двоє водіїв. ВІДЕО
У Шевченківському районі Києва побилися водій легковика та таксиста.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua, передає УНІАН.

«Неадекват під наркотиками? Підрізав нашого читача і почав тіснити до узбіччя таксиста попереду. Після цього почалася бійка на світлофорі», - йдеться в повідомленні.

На записі видно, як водій автомобіля Daewoo напав на таксиста і завдав йому удар головою. У відповідь його опонент почав бити агресора кийком. Після чого, ухиляючись від ударів, водій Daewoo підбіг до автомобіля таксі та зірвав з нього номерні знаки.

Чим закінчився конфлікт - невідомо. Наприкінці відеозапису чути, як свідок події збирається передати запис відеореєстратора водієві таксі і поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: бійка, Київ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Про медицину і не тільки: нардеп Степан Івахів зустрівся із волинськими лікарями
Луцькі ринки відчищатиме фірма, яка прибирала «Нафтогаз» і Нацбанк
Відомо, де луцький ресторатор Роман Хорзов відкриє «MOJO»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині почали ремонтувати дорогу Іваничі-Бубнів. ФОТО
Сьогодні, 16:21
На Волині дідусь на своєму городі поставив сонячну електростанцію за мільйон гривень
Сьогодні, 16:15
У Києві побилися двоє водіїв. ВІДЕО
Сьогодні, 16:02
Знесиленого лебедя від смерті врятував волинський поліцейський. ФОТО
Сьогодні, 15:54
У центрі Луцька припаркована автівка викотилася на дорогу. ФОТО
Сьогодні, 15:43
Схожі новини
У Києві масова бійка переросла в різанину У Києві масова бійка переросла в різанину
05 квітень, 12:06
Внаслідок сутичок між футбольними фанатами заарештовано 13 осіб Внаслідок сутичок між футбольними фанатами заарештовано 13 осіб
21 серпень, 2015, 02:38
У Києві сталась бійка активістів з міліцією. ФОТО У Києві сталась бійка активістів з міліцією. ФОТО
18 листопад, 2014, 08:35
Як у Києві через Фаріон билися свободівці та «студенти». ФОТО. ВІДЕО Як у Києві через Фаріон билися свободівці та «студенти». ФОТО. ВІДЕО
20 червень, 2013, 10:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Домашні пологи на Волині: лікаря шокувала поведінка породіллі
Сьогодні, 17:05
 0
Піца від чемпіона Італії і заняття від тренера Каменських: яким буде «MOJO Hall» у Луцьку*
Сьогодні, 17:00
 0
47-річний чоловік помер від ботулізму
Сьогодні, 16:43
 0
На Волині почали ремонтувати дорогу Іваничі-Бубнів. ФОТО
Сьогодні, 16:21
 0
На Волині дідусь на своєму городі поставив сонячну електростанцію за мільйон гривень
Сьогодні, 16:15
 0
Медіа
відео
1/8