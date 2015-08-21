У Києві побилися двоє водіїв. ВІДЕО





Про це повідомляє dtp.kiev.ua, передає



«Неадекват під наркотиками? Підрізав нашого читача і почав тіснити до узбіччя таксиста попереду. Після цього почалася бійка на світлофорі», - йдеться в повідомленні.



На записі видно, як водій автомобіля Daewoo напав на таксиста і завдав йому удар головою. У відповідь його опонент почав бити агресора кийком. Після чого, ухиляючись від ударів, водій Daewoo підбіг до автомобіля таксі та зірвав з нього номерні знаки.



Чим закінчився конфлікт - невідомо. Наприкінці відеозапису чути, як свідок події збирається передати запис відеореєстратора водієві таксі і поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Шевченківському районі Києва побилися водій легковика та таксиста.Про це повідомляє dtp.kiev.ua, передає УНІАН «Неадекват під наркотиками? Підрізав нашого читача і почав тіснити до узбіччя таксиста попереду. Після цього почалася бійка на світлофорі», - йдеться в повідомленні.На записі видно, як водій автомобіля Daewoo напав на таксиста і завдав йому удар головою. У відповідь його опонент почав бити агресора кийком. Після чого, ухиляючись від ударів, водій Daewoo підбіг до автомобіля таксі та зірвав з нього номерні знаки.Чим закінчився конфлікт - невідомо. Наприкінці відеозапису чути, як свідок події збирається передати запис відеореєстратора водієві таксі і поліції.

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