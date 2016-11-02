На Волині дідусь на своєму городі поставив сонячну електростанцію за мільйон гривень
Сьогодні, 16:15
На Волині зросла кількість сонячних електростанцій у приватних садибах.
За три літніх місяці до обленерго звернулися майже 30 нових споживачів, які вирішили скористатися «зеленим» тарифом, розповів один з керівників "Волиньобленерго", - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
Серед них і Дмитро Кошарук із селища Люблинець Ковельського району. Чоловік звів сонячну електростанцію на своєму городі.
Каже, взяв кредит, аби її побудувати, через 5 років планує на ній заробляти.
Люблинецька громада, аби стимулювати впровадження енергоощадних технологій на своїй території, запровадила "револьверний фонд", ним уже скористався власник сонячної електростанції.
Детальніше - у сюжеті.
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За три літніх місяці до обленерго звернулися майже 30 нових споживачів, які вирішили скористатися «зеленим» тарифом, розповів один з керівників "Волиньобленерго", - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
Серед них і Дмитро Кошарук із селища Люблинець Ковельського району. Чоловік звів сонячну електростанцію на своєму городі.
Каже, взяв кредит, аби її побудувати, через 5 років планує на ній заробляти.
Люблинецька громада, аби стимулювати впровадження енергоощадних технологій на своїй території, запровадила "револьверний фонд", ним уже скористався власник сонячної електростанції.
Детальніше - у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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