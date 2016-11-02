На Волині дідусь на своєму городі поставив сонячну електростанцію за мільйон гривень





За три літніх місяці до обленерго звернулися майже 30 нових споживачів, які вирішили скористатися «зеленим» тарифом, розповів один з керівників "Волиньобленерго", - йдеться у сюжеті



Серед них і Дмитро Кошарук із селища Люблинець Ковельського району. Чоловік звів сонячну електростанцію на своєму городі.



Каже, взяв кредит, аби її побудувати, через 5 років планує на ній заробляти.



Люблинецька громада, аби стимулювати впровадження енергоощадних технологій на своїй території, запровадила "револьверний фонд", ним уже скористався власник сонячної електростанції.



Детальніше - у сюжеті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині зросла кількість сонячних електростанцій у приватних садибах.За три літніх місяці до обленерго звернулися майже 30 нових споживачів, які вирішили скористатися «зеленим» тарифом, розповів один з керівників "Волиньобленерго", - йдеться у сюжеті Суспільного Волині Серед них ііз селища Люблинець Ковельського району. Чоловік звів сонячну електростанцію на своєму городі.Каже, взяв кредит, аби її побудувати, через 5 років планує на ній заробляти.Люблинецька громада, аби стимулювати впровадження енергоощадних технологій на своїй території, запровадила "револьверний фонд", ним уже скористався власник сонячної електростанції.Детальніше - у сюжеті.

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