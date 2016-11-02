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На Волині дідусь на своєму городі поставив сонячну електростанцію за мільйон гривень

На Волині дідусь на своєму городі поставив сонячну електростанцію за мільйон гривень
На Волині зросла кількість сонячних електростанцій у приватних садибах.

За три літніх місяці до обленерго звернулися майже 30 нових споживачів, які вирішили скористатися «зеленим» тарифом, розповів один з керівників "Волиньобленерго", - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

Серед них і Дмитро Кошарук із селища Люблинець Ковельського району. Чоловік звів сонячну електростанцію на своєму городі.

Каже, взяв кредит, аби її побудувати, через 5 років планує на ній заробляти.

Люблинецька громада, аби стимулювати впровадження енергоощадних технологій на своїй території, запровадила "револьверний фонд", ним уже скористався власник сонячної електростанції.

Детальніше - у сюжеті.


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Теги: сонце, енергія, Волинь
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