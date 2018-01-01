На Волині почали ремонтувати дорогу Іваничі-Бубнів. ФОТО
Сьогодні, 16:21
На Волині розпочали ремонт дороги Іваничі-Бубнів.
Про це повідомили в Іваничівській селищній раді.
"Почався довгоочікуваний поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення Іваничі-Бубнів", - йдеться у повідомленні.
10 вересня працівники ТзОВ «Луцькавтодор-сервіс» почали підготовчі роботи з ремонту автомобільної дороги місцевого значення Іваничі-Бубнів.
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Про це повідомили в Іваничівській селищній раді.
"Почався довгоочікуваний поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення Іваничі-Бубнів", - йдеться у повідомленні.
10 вересня працівники ТзОВ «Луцькавтодор-сервіс» почали підготовчі роботи з ремонту автомобільної дороги місцевого значення Іваничі-Бубнів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
а коли Горохів - Берестечко (з Лобачівки до Берестечка, а особливо в с. Зелене) поремонтують дорогу
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