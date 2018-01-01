На Волині почали ремонтувати дорогу Іваничі-Бубнів. ФОТО





Про це повідомили в Іваничівській селищній раді.



"Почався довгоочікуваний поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення Іваничі-Бубнів", - йдеться у повідомленні.



10 вересня працівники ТзОВ «Луцькавтодор-сервіс» почали підготовчі роботи з ремонту автомобільної дороги місцевого значення Іваничі-Бубнів.





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