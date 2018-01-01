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На Волині почали ремонтувати дорогу Іваничі-Бубнів. ФОТО

На Волині почали ремонтувати дорогу Іваничі-Бубнів. ФОТО
На Волині розпочали ремонт дороги Іваничі-Бубнів.

Про це повідомили в Іваничівській селищній раді.

"Почався довгоочікуваний поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення Іваничі-Бубнів", - йдеться у повідомленні.

10 вересня працівники ТзОВ «Луцькавтодор-сервіс» почали підготовчі роботи з ремонту автомобільної дороги місцевого значення Іваничі-Бубнів.

На Волині почали ремонтувати дорогу Іваничі-Бубнів. ФОТО
На Волині почали ремонтувати дорогу Іваничі-Бубнів. ФОТО
На Волині почали ремонтувати дорогу Іваничі-Бубнів. ФОТО
На Волині почали ремонтувати дорогу Іваничі-Бубнів. ФОТО
На Волині почали ремонтувати дорогу Іваничі-Бубнів. ФОТО

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Теги: ремонт, дорога
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Коментарі 1
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а коли Горохів - Берестечко (з Лобачівки до Берестечка, а особливо в с. Зелене) поремонтують дорогу
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