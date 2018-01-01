Волинянин похвалився повними кошиками грибів. ФОТО

Олександр Лончук похвалився врожаєм грибів.



Про це пише



Директор Прип'ятської школи та завзятий професіонал тихого полювання відкрив другий грибний сезон.



Фото з грибного врожаю він виклав на своїй сторінці у Facebook.





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