Волинянин похвалився повними кошиками грибів. ФОТО
Сьогодні, 18:15
Відомий у Шацькому районі грибник Олександр Лончук похвалився врожаєм грибів.
Про це пише Район.Шацьк.
Директор Прип'ятської школи та завзятий професіонал тихого полювання відкрив другий грибний сезон.
Фото з грибного врожаю він виклав на своїй сторінці у Facebook.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише Район.Шацьк.
Директор Прип'ятської школи та завзятий професіонал тихого полювання відкрив другий грибний сезон.
Фото з грибного врожаю він виклав на своїй сторінці у Facebook.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Супер!
Останні новини
Клубна система від боулінг-клубу «Strike City»*
Сьогодні, 18:32
15-річна дівчина повісилася на ручці дверей
Сьогодні, 18:23
Волинянин похвалився повними кошиками грибів. ФОТО
Сьогодні, 18:15
Райцентр на Волині відгуляє день міста
Сьогодні, 18:06
У кінотеатрі Premier City аж 5 прем'єрних показів*
Сьогодні, 18:05