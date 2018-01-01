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Волинянин похвалився повними кошиками грибів. ФОТО

Волинянин похвалився повними кошиками грибів. ФОТО
Відомий у Шацькому районі грибник Олександр Лончук похвалився врожаєм грибів.

Про це пише Район.Шацьк.

Директор Прип'ятської школи та завзятий професіонал тихого полювання відкрив другий грибний сезон.

Фото з грибного врожаю він виклав на своїй сторінці у Facebook.

Волинянин похвалився повними кошиками грибів. ФОТО
Волинянин похвалився повними кошиками грибів. ФОТО

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Теги: гриби, урожай
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