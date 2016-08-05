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Чемпіони «Ліги Сміху» їдуть до Луцька з концертом

Чемпіони «Ліги Сміху» їдуть до Луцька з концертом
У Луцьку відбудеться концерт "Ліги Сміху".

У місті виступлять «Загорецька ЛС», «Луганська збірна», «Ніколь Кідман». Концерт відбудеться 25 вересняо 20:00 в РЦ "Промінь".

"Продовжуємо радувати уболівальників і фанів найпопулярнішого гумористичного шоу «Ліга Сміху». Компанія «Квартал-Концерт» продовжує гастрольні тури регіонами нашої країни кращих команд Чемпіонату України з гумору", - повідомили організатори.

Лучан розважатимуть чемпіони третього сезону «Загорецька Людмила Степанівна» (м.Львів), Володарі Літнього Кубка «Луганська Збірна» (м.Луганськ) та переможці Зимового Кубка «Ніколь Кідман» (м.Суми).

"Якщо ви готові сміятися над кращими жартами команд, мініатюрами, які ніколи не покажуть по ТБ і просто побачитися з улюбленими артистами гумористичного шоу, тоді до зустрічі в ваших містах!" - повідомили організатори.

Чемпіони «Ліги Сміху» їдуть до Луцька з концертом

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Теги: анонс, Ліга сміху, концерт
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