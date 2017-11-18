вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянам пропонують автомобілі Renault в кредит на особливих умовах*

Волинянам пропонують автомобілі Renault в кредит на особливих умовах*
Жителі Волині мають змогу придбати нові автомобілі Renault на акційних умовах - від 1 % річних. Завдяки партнерській угоді між ПриватБанком та автосалоном Renault клієнти фінустанови зможуть купити авто в кредит із мінімальними відсотками.

Спільна програма ПриватБанку та Renault передбачає кредитування на термін до 5 років. Максимальна сума кредиту - 800 тисяч гривень. Мінімальний початковий внесок - 10 %. А за умови першого внеску від 25% довідка про доходи не потрібна.

Для охочих придбати автомобіль Renault ПриватБанк спільно з автосалоном пропонують особливі відсоткові ставки - від 1 % до 12,5 % річних залежно від терміну кредиту та розміру першого внеску. Важливо, що відсоткова ставка фіксована на увесь період кредиту.

Волинянам пропонують автомобілі Renault в кредит на особливих умовах*


“ПриватБанк пропонує найвигідніші умови на ринку. Це не тільки найнижча відсоткова ставка - від 1 %, але й швидкість оформлення. Кредитне рішення ухвалюється за 2 хвилини, після чого фахівці банку самі оформлюють документи та вирішують необхідні формальності. Важливо, що кредит можна погасити достроково без будь-яких додаткових комісій”, - пояснив керівник напрямку “Споживче кредитування” Північно-Західного регіонального управління ПриватБанку Олександр Мамчич.

За додатковою інформацією щодо кредитування можна звертатися до будь-якого відділення ПриватБанку на Волині або за телефонами (095) 200 32 89; (067) 715 19 40 (Ігор Хоровець).

Фото ілюстративне.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ПриватБанк, Renault, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Про медицину і не тільки: нардеп Степан Івахів зустрівся із волинськими лікарями
Луцькі ринки відчищатиме фірма, яка прибирала «Нафтогаз» і Нацбанк
Відомо, де луцький ресторатор Роман Хорзов відкриє «MOJO»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянам пропонують автомобілі Renault в кредит на особливих умовах*
Сьогодні, 01:50
Луцький авіазавод на нове виробництво витратить 120 мільйонів
Сьогодні, 01:00
Луцька бабуся виходить із квартири через вікно, бо «кодовий замок – від Сатани»
Сьогодні, 00:22
13 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Із волинської бригади звільнився один із кращих танкістів армії
12 вересень, 22:53
Схожі новини
Волинські фермери можуть відкрити «Агросезон» у ПриватБанку* Волинські фермери можуть відкрити «Агросезон» у ПриватБанку*
02 липень, 21:02
Чверть століття довіри: ПриватБанк на Волині святкує 25-річчя* Чверть століття довіри: ПриватБанк на Волині святкує 25-річчя*
29 травень, 19:25
Повідомили, як на Трійцю працюватимуть відділення ПриватБанку на Волині* Повідомили, як на Трійцю працюватимуть відділення ПриватБанку на Волині*
25 травень, 18:20
Технологічні «фішки» та кар’єра: можливості ПриватБанку для волинських студентів* Технологічні «фішки» та кар’єра: можливості ПриватБанку для волинських студентів*
18 листопад, 2017, 02:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку – жахлива аварія. ФОТО
12 вересень, 14:08
 1
Волинянам пропонують автомобілі Renault в кредит на особливих умовах*
Сьогодні, 01:50
 0
Луцький авіазавод на нове виробництво витратить 120 мільйонів
Сьогодні, 01:00
 0
Луцька бабуся виходить із квартири через вікно, бо «кодовий замок – від Сатани»
Сьогодні, 00:22
 0
13 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8