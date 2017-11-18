Волинянам пропонують автомобілі Renault в кредит на особливих умовах*
Сьогодні, 01:50
Жителі Волині мають змогу придбати нові автомобілі Renault на акційних умовах - від 1 % річних. Завдяки партнерській угоді між ПриватБанком та автосалоном Renault клієнти фінустанови зможуть купити авто в кредит із мінімальними відсотками.
Спільна програма ПриватБанку та Renault передбачає кредитування на термін до 5 років. Максимальна сума кредиту - 800 тисяч гривень. Мінімальний початковий внесок - 10 %. А за умови першого внеску від 25% довідка про доходи не потрібна.
Для охочих придбати автомобіль Renault ПриватБанк спільно з автосалоном пропонують особливі відсоткові ставки - від 1 % до 12,5 % річних залежно від терміну кредиту та розміру першого внеску. Важливо, що відсоткова ставка фіксована на увесь період кредиту.
“ПриватБанк пропонує найвигідніші умови на ринку. Це не тільки найнижча відсоткова ставка - від 1 %, але й швидкість оформлення. Кредитне рішення ухвалюється за 2 хвилини, після чого фахівці банку самі оформлюють документи та вирішують необхідні формальності. Важливо, що кредит можна погасити достроково без будь-яких додаткових комісій”, - пояснив керівник напрямку “Споживче кредитування” Північно-Західного регіонального управління ПриватБанку Олександр Мамчич.
За додатковою інформацією щодо кредитування можна звертатися до будь-якого відділення ПриватБанку на Волині або за телефонами (095) 200 32 89; (067) 715 19 40 (Ігор Хоровець).
Фото ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Спільна програма ПриватБанку та Renault передбачає кредитування на термін до 5 років. Максимальна сума кредиту - 800 тисяч гривень. Мінімальний початковий внесок - 10 %. А за умови першого внеску від 25% довідка про доходи не потрібна.
Для охочих придбати автомобіль Renault ПриватБанк спільно з автосалоном пропонують особливі відсоткові ставки - від 1 % до 12,5 % річних залежно від терміну кредиту та розміру першого внеску. Важливо, що відсоткова ставка фіксована на увесь період кредиту.
“ПриватБанк пропонує найвигідніші умови на ринку. Це не тільки найнижча відсоткова ставка - від 1 %, але й швидкість оформлення. Кредитне рішення ухвалюється за 2 хвилини, після чого фахівці банку самі оформлюють документи та вирішують необхідні формальності. Важливо, що кредит можна погасити достроково без будь-яких додаткових комісій”, - пояснив керівник напрямку “Споживче кредитування” Північно-Західного регіонального управління ПриватБанку Олександр Мамчич.
За додатковою інформацією щодо кредитування можна звертатися до будь-якого відділення ПриватБанку на Волині або за телефонами (095) 200 32 89; (067) 715 19 40 (Ігор Хоровець).
Фото ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Волинянам пропонують автомобілі Renault в кредит на особливих умовах*
Сьогодні, 01:50
Луцький авіазавод на нове виробництво витратить 120 мільйонів
Сьогодні, 01:00
13 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Із волинської бригади звільнився один із кращих танкістів армії
12 вересень, 22:53