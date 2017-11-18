Волинянам пропонують автомобілі Renault в кредит на особливих умовах*

Жителі Волині мають змогу придбати нові автомобілі Renault на акційних умовах - від 1 % річних. Завдяки партнерській угоді між ПриватБанком та автосалоном Renault клієнти фінустанови зможуть купити авто в кредит із мінімальними відсотками.Спільна програма ПриватБанку та Renault передбачає кредитування на термін до 5 років. Максимальна сума кредиту - 800 тисяч гривень. Мінімальний початковий внесок - 10 %. А за умови першого внеску від 25% довідка про доходи не потрібна.Для охочих придбати автомобіль Renault ПриватБанк спільно з автосалоном пропонують особливі відсоткові ставки - від 1 % до 12,5 % річних залежно від терміну кредиту та розміру першого внеску. Важливо, що відсоткова ставка фіксована на увесь період кредиту.“ПриватБанк пропонує найвигідніші умови на ринку. Це не тільки найнижча відсоткова ставка - від 1 %, але й швидкість оформлення. Кредитне рішення ухвалюється за 2 хвилини, після чого фахівці банку самі оформлюють документи та вирішують необхідні формальності. Важливо, що кредит можна погасити достроково без будь-яких додаткових комісій”, - пояснив керівник напрямку “Споживче кредитування” Північно-Західного регіонального управління ПриватБанку Олександр Мамчич.За додатковою інформацією щодо кредитування можна звертатися до будь-якого відділення ПриватБанку на Волині або за телефонами (095) 200 32 89; (067) 715 19 40 (Ігор Хоровець).