На Волині злісному боржнику аліментів «впаяли» штраф

На Волині із одного з боржників стягнули приблизно 60 тисяч гривень аліментів.Про це повідомили у Головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області."Завдяки введенню в дію 29.08.2018 Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання” в рамках проекту Чужих Дітей Не Буває 2, заступник начальника Рожищенського районного відділу державної виконавчої службиіз одного з боржників стягнуто понад 39 тис. грн аліментів", - йдеться у повідомленні.А також 19 тисяч гривень штрафу стягнули за наявність заборгованості з їх сплати на користь стягувача.Крім того, боржник сплатив 3 937 грн виконавчого збору в дохід держави.