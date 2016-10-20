На Волині злісному боржнику аліментів «впаяли» штраф
Сьогодні, 17:42
На Волині із одного з боржників стягнули приблизно 60 тисяч гривень аліментів.
Про це повідомили у Головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області.
"Завдяки введенню в дію 29.08.2018 Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання” в рамках проекту Чужих Дітей Не Буває 2, заступник начальника Рожищенського районного відділу державної виконавчої служби Наталією Поліщук із одного з боржників стягнуто понад 39 тис. грн аліментів", - йдеться у повідомленні.
А також 19 тисяч гривень штрафу стягнули за наявність заборгованості з їх сплати на користь стягувача.
Крім того, боржник сплатив 3 937 грн виконавчого збору в дохід держави.
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Про це повідомили у Головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області.
"Завдяки введенню в дію 29.08.2018 Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання” в рамках проекту Чужих Дітей Не Буває 2, заступник начальника Рожищенського районного відділу державної виконавчої служби Наталією Поліщук із одного з боржників стягнуто понад 39 тис. грн аліментів", - йдеться у повідомленні.
А також 19 тисяч гривень штрафу стягнули за наявність заборгованості з їх сплати на користь стягувача.
Крім того, боржник сплатив 3 937 грн виконавчого збору в дохід держави.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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