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На Волині злісному боржнику аліментів «впаяли» штраф

На Волині злісному боржнику аліментів «впаяли» штраф
На Волині із одного з боржників стягнули приблизно 60 тисяч гривень аліментів.

Про це повідомили у Головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області.

"Завдяки введенню в дію 29.08.2018 Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання” в рамках проекту Чужих Дітей Не Буває 2, заступник начальника Рожищенського районного відділу державної виконавчої служби Наталією Поліщук із одного з боржників стягнуто понад 39 тис. грн аліментів", - йдеться у повідомленні.

А також 19 тисяч гривень штрафу стягнули за наявність заборгованості з їх сплати на користь стягувача.

Крім того, боржник сплатив 3 937 грн виконавчого збору в дохід держави.

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Теги: аліменти, гроші
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