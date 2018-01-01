У кінотеатрі Premier City аж 5 прем'єрних показів*

13 вересня у кінотеатрі Premier City аж 5 прем’єр фільмів. Обирай найкращий:Наші дні, українська глибинка. 5-річна Вітка – непосидюче дитя, якому цікаво досліджувати світ. Та дорослі завжди відволікають. Особливо двоюрідна сестра Лариса. Після смерті батька перед нею постав складний життєвий вибір. І зробити вона його хоче, керуючись власним серцем. Дівчина любить місцевого бандита Шрама і хоче втекти з ним подалі від людського осуду та сварок з родичами.Фільм «Місто, в якому не ходять гроші»Аліса переживає тяжкий період свого життя – вона втратила роботу і хлопця. Дівчина повністю розчарувалася у житті. У себе вдома вона знаходить квиток на потяг. Аліса не знає ані звідки він взявся, ані куди за ним можна доїхати. Та аби хоч якось розвіятися, Аліса вирішує сісти на цей потяг. І потрапляє у дивний фантасмагоричний світ – закриту територію, де діюсь свої закони. І не ходять гроші.Події розгортаються в наші дні. Колишній морський піхотинець Куїнн Маккенна стикається з невідомою інопланетною істотою. Вона вороже налаштована до жителів Землі і слід було б якомога швидше реагувати на її появу. Але Маккенну ніхто не вірить. Тільки його малолітній син, який хворіє на аутизм, помічає істоту і навіть може з нею спілкуватися.Волею випадку звичайний хлопчик Елай знаходить у покинутій будівлі позаземний артефакт. Зовсім недавно його старшого брата випустили з в'язниці, який винен місцевим гангстерам немаленьку суму, яку поки не може віддати. Крім того за Елаєм і його братом полюють солдати не з нашого світу, щоб забрати свою зброю. Не таке життя вони собі хотіли...У Китаї існують спеціальні іграшки для чайних церемоній. Кожна з них під впливом гарячого напою, змінює свій колір, чим невимовно радує свого власника. Тільки ось із Тангом щось не так – він завжди залишається таким же. Господар вважає, що він просто марна трата чаю. Й ось одного разу у вікно будинку, де живуть чайні іграшки, потрапляє робот із майбутнього. Йому потрібно повернутися у свій час, і наш герой хоче приєднатися до робота. Ах Танг вважає, що це буде відмінна пригода та готовий піти куди-завгодно, щоб його порцелянове життя стало цікавим. Але він навіть не уявляє, скільки всього йому відкриється за цю подорож.Поспішай на прем’єри у кінотеатрі Premier City, що у ТРЦ ПортCity!