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15-річна дівчина повісилася на ручці дверей

15-річна дівчина повісилася на ручці дверей
Як вдалося встановити, дівчинка вчилася на першому курсі нікопольського професійного ліцею і в день трагедії вона була на заняттях.

У Дніпропетровській області сталася надзвичайна подія, в результаті якої померла неповнолітня дівчинка, - повідомляє Уніан.

На території Нікополя п'ятнадцятирічна дівчинка покінчила з собою через повішення. Дівчинка вчилася на першому курсі нікопольського професійного ліцею і в день трагедії вона була на заняттях.

Її одногрупники повідомили, що нічого дивного у поведінці дівчинки не помітили.

Тим не менше, після того, як батьки пішли в магазин, дівчинка повісилася на ручці дверей за допомогою шарфа. Повернувшись додому з магазину, батьки знайшли труп дочки.

Подробиці трагедії встановлюють співробітники правоохоронних органів.

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Теги: смерть, самогубство
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