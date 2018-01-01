15-річна дівчина повісилася на ручці дверей
Сьогодні, 18:23
Як вдалося встановити, дівчинка вчилася на першому курсі нікопольського професійного ліцею і в день трагедії вона була на заняттях.
У Дніпропетровській області сталася надзвичайна подія, в результаті якої померла неповнолітня дівчинка, - повідомляє Уніан.
На території Нікополя п'ятнадцятирічна дівчинка покінчила з собою через повішення. Дівчинка вчилася на першому курсі нікопольського професійного ліцею і в день трагедії вона була на заняттях.
Її одногрупники повідомили, що нічого дивного у поведінці дівчинки не помітили.
Тим не менше, після того, як батьки пішли в магазин, дівчинка повісилася на ручці дверей за допомогою шарфа. Повернувшись додому з магазину, батьки знайшли труп дочки.
Подробиці трагедії встановлюють співробітники правоохоронних органів.
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У Дніпропетровській області сталася надзвичайна подія, в результаті якої померла неповнолітня дівчинка, - повідомляє Уніан.
На території Нікополя п'ятнадцятирічна дівчинка покінчила з собою через повішення. Дівчинка вчилася на першому курсі нікопольського професійного ліцею і в день трагедії вона була на заняттях.
Її одногрупники повідомили, що нічого дивного у поведінці дівчинки не помітили.
Тим не менше, після того, як батьки пішли в магазин, дівчинка повісилася на ручці дверей за допомогою шарфа. Повернувшись додому з магазину, батьки знайшли труп дочки.
Подробиці трагедії встановлюють співробітники правоохоронних органів.
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