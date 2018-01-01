Клубна система від боулінг-клубу «Strike City»*





Вона дає можливість накопичувати бонуси та згодом 100% розрахунок ними за замовлення. 1 гривня = 1 бонус! Використовуйте круті можливості від ТРЦ «ПортCity»!



Поспішайте у боулінг-клубі «Strike City».





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