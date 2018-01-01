Клубна система від боулінг-клубу «Strike City»*
Сьогодні, 18:32
А ви вже маєте картку клубної системи від боулінг-клубу «Strike City», що у ТРЦ «ПортCity»?
Вона дає можливість накопичувати бонуси та згодом 100% розрахунок ними за замовлення. 1 гривня = 1 бонус! Використовуйте круті можливості від ТРЦ «ПортCity»!
Поспішайте у боулінг-клубі «Strike City».
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Вона дає можливість накопичувати бонуси та згодом 100% розрахунок ними за замовлення. 1 гривня = 1 бонус! Використовуйте круті можливості від ТРЦ «ПортCity»!
Поспішайте у боулінг-клубі «Strike City».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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