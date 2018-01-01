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Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 13 вересня

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 13 вересня
У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.

У Луцьку, Ковелі, Володимирі-Волинському, Маневичах, Любешові, Світязі опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі до +14…+16 градусів, удень – +24…+26.

Вітер північний, західний, північно-західний і північно-східний, 1-4 м/с.

У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.

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Теги: погода, прогноз
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