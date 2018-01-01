Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 13 вересня
Сьогодні, 20:00
У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.
У Луцьку, Ковелі, Володимирі-Волинському, Маневичах, Любешові, Світязі опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі до +14…+16 градусів, удень – +24…+26.
Вітер північний, західний, північно-західний і північно-східний, 1-4 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У Луцьку, Ковелі, Володимирі-Волинському, Маневичах, Любешові, Світязі опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі до +14…+16 градусів, удень – +24…+26.
Вітер північний, західний, північно-західний і північно-східний, 1-4 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Арсен Мірзоян виступить у луцькому «Промені»*
Сьогодні, 20:10
Як зберегти здоров’я восени: 7 правил
Сьогодні, 20:02
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 13 вересня
Сьогодні, 20:00