У Луцьку – нові тарифи на воду
Сьогодні, 19:02
У Луцьку встановили нові тарифи на воду.
Як повідомили у прес-службі КП «Луцькводоканал», з 12 вересня комунальному підприємству встановили наступні тарифи на послуги:
- на централізоване водопостачання – 5,64 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
- на централізоване водовідведення – 5,88 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
- тариф на послугу з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових мереж) – 6,14 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
- тариф на послугу з централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових мереж) – 6,40 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Як повідомили у прес-службі КП «Луцькводоканал», з 12 вересня комунальному підприємству встановили наступні тарифи на послуги:
- на централізоване водопостачання – 5,64 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
- на централізоване водовідведення – 5,88 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
- тариф на послугу з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових мереж) – 6,14 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
- тариф на послугу з централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових мереж) – 6,40 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Де у Луцьку не буде світла 13 вересня
Сьогодні, 19:15
У Луцьку – нові тарифи на воду
Сьогодні, 19:02
Чемпіони «Ліги Сміху» їдуть до Луцька з концертом
Сьогодні, 18:40
Клубна система від боулінг-клубу «Strike City»*
Сьогодні, 18:32