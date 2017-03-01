У Луцьку – нові тарифи на воду

У Луцьку встановили нові тарифи на воду.Як повідомили у прес-службі КП «Луцькводоканал», з 12 вересня комунальному підприємству встановили наступні тарифи на послуги:- на централізоване водопостачання – 5,64 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);- на централізоване водовідведення – 5,88 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);- тариф на послугу з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових мереж) – 6,14 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);- тариф на послугу з централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових мереж) – 6,40 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість).