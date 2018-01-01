Де у Луцьку не буде світла 13 вересня
Сьогодні, 19:15
Повідомили, які вулиці у Луцьку залишаться без світла у четвер, 13 вересня.
Про це повідомили у департаменті «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» на сайті луцької мерії.
Як повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, у четвер, 13 вересня, з 9.00 до 17.00 години буде припинене електропостачання за такими адресами:
- вул. Сапалаївська,
- вул. Сковороди,
- вул. Космонавтів,
- вул. Глієра, 2-8, 1-19;
- вул. Мазепи, 28-40, 49-65;
- вул. Вороніхіна, 41-51.
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Про це повідомили у департаменті «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» на сайті луцької мерії.
Як повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, у четвер, 13 вересня, з 9.00 до 17.00 години буде припинене електропостачання за такими адресами:
- вул. Сапалаївська,
- вул. Сковороди,
- вул. Космонавтів,
- вул. Глієра, 2-8, 1-19;
- вул. Мазепи, 28-40, 49-65;
- вул. Вороніхіна, 41-51.
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