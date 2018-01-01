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Де у Луцьку не буде світла 13 вересня

Де у Луцьку не буде світла 13 вересня
Повідомили, які вулиці у Луцьку залишаться без світла у четвер, 13 вересня.

Про це повідомили у департаменті «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» на сайті луцької мерії.

Як повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, у четвер, 13 вересня, з 9.00 до 17.00 години буде припинене електропостачання за такими адресами:

- вул. Сапалаївська,

- вул. Сковороди,

- вул. Космонавтів,

- вул. Глієра, 2-8, 1-19;

- вул. Мазепи, 28-40, 49-65;

- вул. Вороніхіна, 41-51.

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Теги: світло, електропостачання
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