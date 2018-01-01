Де у Луцьку не буде світла 13 вересня





Про це повідомили у департаменті «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» на сайті луцької мерії.



Як повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, у четвер, 13 вересня, з 9.00 до 17.00 години буде припинене електропостачання за такими адресами:



- вул. Сапалаївська,



- вул. Сковороди,



- вул. Космонавтів,



- вул. Глієра, 2-8, 1-19;



- вул. Мазепи, 28-40, 49-65;



- вул. Вороніхіна, 41-51.

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