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Кожен четвертий український заробітчанин працює у Польщі за безвізом

Кожен четвертий український заробітчанин працює у Польщі за безвізом
26,8% українських робітників у Польщі працюють на підставі біометричного паспорту.

Про це повідомляє "Європейська правда", - пише ТСН.

Натомість переважна більшість українських працівників (64%) працевлаштовані на підставі трудових віз. Видання зазначає, що на відміну від біометричних паспортів, які дають можливість перебування у ЄС лише протягом 3 місяців за півроку, трудові візи дають дозвіл на довше перебування.

Спеціальний дозвіл на перебування мають лише 4,6% робітників. Він дає можливість працевлаштування на декілька років.

Крім того, 50,4% респондентів планують працювати у Польщі лише 3-6 місяців. Ще 32,5% опитуваних планують працювати лише до 3 місяців. Працювати у Польщі до року планують лише 11,7% респондентів. І лише 5,4% опитуваних планують залишитися у Польщі на термін більш ніж один рік.

37,5% опитуваних зазначають, що не вперше працюють у Польщі. Втім, майже половина з них (42,9%) раніше мали лише одну робочу поїздку до Польщі.

Ще 24% робітників мають досвід працювати в іншій закордонній країні, окрім Польщі. В половині випадків це Росія, майже 4% робітників вже мали досвід роботи у Чехії, а ще 1,9% - у Німеччині.

Крім того, 29,2% українських працівників заявили, що мали в Польщі досвід співпраці із нечесними роботодавцями.

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Теги: Польща, заробітчани
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