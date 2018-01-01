Шахтарський протест: директор «Волиньвугілля» знепритомнів під час акції. ФОТО
Сьогодні, 19:46
Колектив шахти №9 «Нововолинська» продовжив свої акції протесту в кабінеті в.о. генерального директора ДП «Волиньвугілля» Андрія Пилипюка.
Гірники далі вимагають не звільняти директора копальні. Разом з тим настояли на тому, щоб і сам Пилипюк написав заяву про звільнення, - пише Буг.
Під час подій Пилипюку стало погано, він втратив свідомість. Прибули медики для надання допомоги.
Попередній діагноз – гіпертонічний криз (підвищення артеріального тиску). Його госпіталізовували.
Шахтарі не планують завершувати акції протесту. На розмову з ними вийшов заступник гендиректора Михайло Борсук.
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Гірники далі вимагають не звільняти директора копальні. Разом з тим настояли на тому, щоб і сам Пилипюк написав заяву про звільнення, - пише Буг.
Під час подій Пилипюку стало погано, він втратив свідомість. Прибули медики для надання допомоги.
Попередній діагноз – гіпертонічний криз (підвищення артеріального тиску). Його госпіталізовували.
Шахтарі не планують завершувати акції протесту. На розмову з ними вийшов заступник гендиректора Михайло Борсук.
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