Шахтарський протест: директор «Волиньвугілля» знепритомнів під час акції. ФОТО

Андрія Пилипюка.



Гірники далі вимагають не звільняти директора копальні. Разом з тим настояли на тому, щоб і сам Пилипюк написав заяву про звільнення, - пише



Під час подій Пилипюку стало погано, він втратив свідомість. Прибули медики для надання допомоги.



Попередній діагноз – гіпертонічний криз (підвищення артеріального тиску). Його госпіталізовували.



Шахтарі не планують завершувати акції протесту. На розмову з ними вийшов заступник гендиректора Михайло Борсук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Колектив шахти №9 «Нововолинська» продовжив свої акції протесту в кабінеті в.о. генерального директора ДП «Волиньвугілля»Гірники далі вимагають не звільняти директора копальні. Разом з тим настояли на тому, щоб і сам Пилипюк написав заяву про звільнення, - пише Буг Під час подій Пилипюку стало погано, він втратив свідомість. Прибули медики для надання допомоги.Попередній діагноз – гіпертонічний криз (підвищення артеріального тиску). Його госпіталізовували.Шахтарі не планують завершувати акції протесту. На розмову з ними вийшов заступник гендиректора

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