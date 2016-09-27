Як зберегти здоров’я восени: 7 правил





Саме тому важливо зміцнити здоров’я та підвищити рівень енергії, пише



1. Вживайте більше гарячих страв



Восени менше турбує спрага, проте організму необхідно насититися. Саме тому у цю пору необхідно їсти більше теплої їжі, це можуть бути відварені чи запечені продукти.



2. Захистіть губи



У цьому допоможуть бальзами, що складаються з натуральних інгредієнтів, до прикладу, олія ши, оливкова олія і вітамін Е.



3. Більше сезонних овочів



Щоб зміцнити імунітет, потрібно звернути увагу на сезонні продукти – брюссельську капусту, ріпу, цвітну капусту, гриби, гарбуз тощо.



4. Пийте трав’яні чаї



В похмурий осінній день допоможуть зняти напругу та розслабитися трав’яні чаї – м’ята, ромашка, меліса, базилік. корінь валеріани, тощо.



5. Вживайте зернові



Кіноа, коричневий рис і амарант – це чудові зерна, що не містять клейковини. Особливо корисно буде їх поєднання з великою кількістю овочів.



6. Знаходьте час для себе



Через постійні завдання та стрес людині складно знайти час для себе. Саме тому важливо час від часу робити те, що допоможе розслабитися та заспокоїтися. Чудово для цього підійде медитація, масаж, читання чи щось інше.



7. Обирайте правильне мило



Замість штучних ароматів обирайте мило з ефірними оліями, що є більш натуральними, здатні пом’якшити шкіру.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Осінь – небезпечна пора для здоров’я, у цей холодний період організм може легко підхопити застуду чи грип.Саме тому важливо зміцнити здоров’я та підвищити рівень енергії, пише 24 канал з посиланням на Care2.Восени менше турбує спрага, проте організму необхідно насититися. Саме тому у цю пору необхідно їсти більше теплої їжі, це можуть бути відварені чи запечені продукти.У цьому допоможуть бальзами, що складаються з натуральних інгредієнтів, до прикладу, олія ши, оливкова олія і вітамін Е.Щоб зміцнити імунітет, потрібно звернути увагу на сезонні продукти – брюссельську капусту, ріпу, цвітну капусту, гриби, гарбуз тощо.В похмурий осінній день допоможуть зняти напругу та розслабитися трав’яні чаї – м’ята, ромашка, меліса, базилік. корінь валеріани, тощо.Кіноа, коричневий рис і амарант – це чудові зерна, що не містять клейковини. Особливо корисно буде їх поєднання з великою кількістю овочів.Через постійні завдання та стрес людині складно знайти час для себе. Саме тому важливо час від часу робити те, що допоможе розслабитися та заспокоїтися. Чудово для цього підійде медитація, масаж, читання чи щось інше.7. Обирайте правильне милоЗамість штучних ароматів обирайте мило з ефірними оліями, що є більш натуральними, здатні пом’якшити шкіру.

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