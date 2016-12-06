Волинський ведучий прокоментував наближення виборів





Про це пише ведучий Тарас Шкітер на шпальтах видання



«Бенджамін Дізраелі, 40-й прем'єр-міністр Великої Британії давно сказав, що політики сьогодні йдуть за народом, а не ведуть його за собою. Ці слова актуальні, як ніколи. Нам варто усвідомити, що кожна політична кампанія будується, спираючись на результати соціологічних досліджень, відповідно до яких формується імідж та тези кандидата до народу. Кажучи простіше, політики завдяки соціологічним службам дізнаються у населення, якого вони хочуть бачити президента, а потім намагаються відтворити образ, який сподобається людям», - стверджує Шкітер.



За його словами, відповідно до останніх опитувань, українці хочуть бачити чесного, порядного, патріотичного, справедливого, розумного президента, який любитиме свій народ і рухатиметься у ЄС разом із ним.



«Перераховані вище якості дуже абстрактні. Для одного патріотизм – це сплачувати податки, а для іншого – вишиванка та щире виконання Гімну України. Саме тому кандидати пропонують людям те, чого вони хочуть, тобто нічого конкретного», - йдеться у повідомленні.



Шкітер зазначає: «Насправді, якщо кожен із нас усвідомить механізм формування політичної стратегії під час президентської кампанії та змінить у своїй свідомості якості, якими мусить володіти президент на конкретні запити, то життя та розвиток країни можуть кардинально змінитися. Замініть чесність на мінімальну зарплату в 10 000 гривень, справедливість – на мінімальну пенсію у 5 000 гривень, професійний досвід – на стратегію залучення іноземних інвестицій... У підсумку політики будуть будувати свої кампанії відповідно до нових людських потреб. І коли вони прийдуть до влади, доведеться виконати обіцяне або ж більше ніколи не отримати квотум довіри».



«Так, у моїх словах присутній сарказм, навіть, швидше, певний романтизм. Але, на мою думку, лише відмовившись від абстрактних, неконкретних бажань, ми здатні обрати людину, яка вирішуватиме чітко поставлені завдання», - резюмував він.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Незабаром в Україні відбудуться вибори президента. Певно, кожен відчуває це, вмикаючи телевізор, гортаючи соціальні мережі чи подорожуючи містами, де тисячі білбордів розповідають про майбутніх кандидатів.Про це пише ведучийна шпальтах видання Конкурент «Бенджамін Дізраелі, 40-й прем'єр-міністр Великої Британії давно сказав, що політики сьогодні йдуть за народом, а не ведуть його за собою. Ці слова актуальні, як ніколи. Нам варто усвідомити, що кожна політична кампанія будується, спираючись на результати соціологічних досліджень, відповідно до яких формується імідж та тези кандидата до народу. Кажучи простіше, політики завдяки соціологічним службам дізнаються у населення, якого вони хочуть бачити президента, а потім намагаються відтворити образ, який сподобається людям», - стверджує Шкітер.За його словами, відповідно до останніх опитувань, українці хочуть бачити чесного, порядного, патріотичного, справедливого, розумного президента, який любитиме свій народ і рухатиметься у ЄС разом із ним.«Перераховані вище якості дуже абстрактні. Для одного патріотизм – це сплачувати податки, а для іншого – вишиванка та щире виконання Гімну України. Саме тому кандидати пропонують людям те, чого вони хочуть, тобто нічого конкретного», - йдеться у повідомленні.Шкітер зазначає: «Насправді, якщо кожен із нас усвідомить механізм формування політичної стратегії під час президентської кампанії та змінить у своїй свідомості якості, якими мусить володіти президент на конкретні запити, то життя та розвиток країни можуть кардинально змінитися. Замініть чесність на мінімальну зарплату в 10 000 гривень, справедливість – на мінімальну пенсію у 5 000 гривень, професійний досвід – на стратегію залучення іноземних інвестицій... У підсумку політики будуть будувати свої кампанії відповідно до нових людських потреб. І коли вони прийдуть до влади, доведеться виконати обіцяне або ж більше ніколи не отримати квотум довіри».«Так, у моїх словах присутній сарказм, навіть, швидше, певний романтизм. Але, на мою думку, лише відмовившись від абстрактних, неконкретних бажань, ми здатні обрати людину, яка вирішуватиме чітко поставлені завдання», - резюмував він.

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