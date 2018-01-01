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«Задовбало», - Луценко про хабар у Луцьку

«Задовбало», - Луценко про хабар у Луцьку
Затримання на одержанні неправомірної вигоди у 300 тисяч гривень в Луцьку керівника Волинського облавтодору прокоментував генпрокурор Юрій Луценко.

Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

«Замість катати асфальт чиновник сам себе вкатав у кримінал. На хабарі в 300 тис грн прокуратура і Нацполіція затримали директора Волинського автодору», - зазначив Луценко.

«Хотів написати як завжди: Закон і Справедливість. Але чесно: задовбали», - резюмував генпрокурор.


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Теги: хабар, Волинь
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