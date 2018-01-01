«Задовбало», - Луценко про хабар у Луцьку

одержанні неправомірної вигоди у 300 тисяч гривень в Луцьку керівника Волинського облавтодору прокоментував генпрокурор Юрій Луценко.



Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.



«Замість катати асфальт чиновник сам себе вкатав у кримінал. На хабарі в 300 тис грн прокуратура і Нацполіція затримали директора Волинського автодору», - зазначив Луценко.



«Хотів написати як завжди: Закон і Справедливість. Але чесно: задовбали», - резюмував генпрокурор.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Затримання нау 300 тисяч гривень в Луцьку керівника Волинського облавтодору прокоментував генпрокурорПро це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.«Замість катати асфальт чиновник сам себе вкатав у кримінал. На хабарі в 300 тис грн прокуратура і Нацполіція затримали директора Волинського автодору», - зазначив Луценко.«Хотів написати як завжди: Закон і Справедливість. Але чесно: задовбали», - резюмував генпрокурор.

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