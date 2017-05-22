Шахрай ошукав луцького пенсіонера просто в приміщенні банку
Сьогодні, 21:42
Луцький пенсіонер став жертвою шахрая, який представився працівником банківської установи.
Про це повідомили у прес-службі управління патрульної поліції Волинської області.
Сьогодні, 12 вересня, до відділення одного з банків на проспекті Молоді прийшов 74-річний пенсіонер, аби поміняти долари на гривні.
Коли стояв у черзі, до нього підійшов невідомий чоловік та представився працівником банку і запропонував поміняти гроші без черги.
«Оскільки черга була довга, чоловік погодився. Коли ж вдома перерахував кошти, то не дорахувався кілька тисяч гривень. Даної особи в банку вже, звісно, не застав, коли повернувся, тож звернувся в поліцію. Наразі подією займається слідчий. Але в цьому випадку також важко довести, що заявника обдурили, адже він не порахував гроші на місці», - повідомила інспекторка патрульної поліції Світлана.
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Про це повідомили у прес-службі управління патрульної поліції Волинської області.
Сьогодні, 12 вересня, до відділення одного з банків на проспекті Молоді прийшов 74-річний пенсіонер, аби поміняти долари на гривні.
Коли стояв у черзі, до нього підійшов невідомий чоловік та представився працівником банку і запропонував поміняти гроші без черги.
«Оскільки черга була довга, чоловік погодився. Коли ж вдома перерахував кошти, то не дорахувався кілька тисяч гривень. Даної особи в банку вже, звісно, не застав, коли повернувся, тож звернувся в поліцію. Наразі подією займається слідчий. Але в цьому випадку також важко довести, що заявника обдурили, адже він не порахував гроші на місці», - повідомила інспекторка патрульної поліції Світлана.
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