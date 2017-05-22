Шахрай ошукав луцького пенсіонера просто в приміщенні банку

Луцький пенсіонер став жертвою шахрая, який представився працівником банківської установи.Про це повідомили у прес-службі управління патрульної поліції Волинської області.Сьогодні, 12 вересня, до відділення одного з банків на проспекті Молоді прийшов 74-річний пенсіонер, аби поміняти долари на гривні.Коли стояв у черзі, до нього підійшов невідомий чоловік та представився працівником банку і запропонував поміняти гроші без черги.«Оскільки черга була довга, чоловік погодився. Коли ж вдома перерахував кошти, то не дорахувався кілька тисяч гривень. Даної особи в банку вже, звісно, не застав, коли повернувся, тож звернувся в поліцію. Наразі подією займається слідчий. Але в цьому випадку також важко довести, що заявника обдурили, адже він не порахував гроші на місці», - повідомила інспекторка патрульної поліції