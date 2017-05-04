Волинські військові допомогли погорільцям. ФОТО
Сьогодні, 21:56
Допомогу від 14-ї окремої механізованої бригади передали багатодітній родині Калініченків, що постраждала внаслідок пожежі.
Про це повідомила прес-служба військової частини на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
Пожежа сталася нещодавно в одному з прифронтових сіл на Луганщині, де в складі операції Об’єднаних Сил виконує завдання за призначенням бригада.
«Без сумніву, передані продукти стануть в нагоді сім’ї, в якій виховується троє дітей, і в якої вогонь забрав дім і майно. До холодів голова родини мріє хоча би звести нову покрівлю над будинком. Тож і надалі нашою бригадою Калініченкам буде надаватися посильна допомога», - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомила прес-служба військової частини на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
Пожежа сталася нещодавно в одному з прифронтових сіл на Луганщині, де в складі операції Об’єднаних Сил виконує завдання за призначенням бригада.
«Без сумніву, передані продукти стануть в нагоді сім’ї, в якій виховується троє дітей, і в якої вогонь забрав дім і майно. До холодів голова родини мріє хоча би звести нову покрівлю над будинком. Тож і надалі нашою бригадою Калініченкам буде надаватися посильна допомога», - йдеться у повідомленні.
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