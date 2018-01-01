Лучанин через шахрайство втратив 17 тисяч

Патрульні в Луцьку отримали повідомлення про те, що чоловік придбав у сумнівного продавця товар, вартість якого не відповідає дійсності.Про це інформує прес-служба управління патрульної поліції Волинської області.Правоохоронці з’ясували, що невідома особа під’їхала до будинку та запропонувала чоловікові придбати інструменти за тисячу доларів.«Врешті, після торгів, домовились про ціну 17 тисяч гривень. Коли ж додому прибув родич покупця, то побачив, що вартість товару не відповідає дійсності. Однак жодних даних покупець літнього не записав і не запам’ятав. Тож наразі встановити особу підозрюваного в шахрайстві майже неможливо, адже покупка відбулась добровільно», - розповів про випадок інспектор патрульної поліції