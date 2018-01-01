Лучанин через шахрайство втратив 17 тисяч
Сьогодні, 22:09
Патрульні в Луцьку отримали повідомлення про те, що чоловік придбав у сумнівного продавця товар, вартість якого не відповідає дійсності.
Про це інформує прес-служба управління патрульної поліції Волинської області.
Правоохоронці з’ясували, що невідома особа під’їхала до будинку та запропонувала чоловікові придбати інструменти за тисячу доларів.
«Врешті, після торгів, домовились про ціну 17 тисяч гривень. Коли ж додому прибув родич покупця, то побачив, що вартість товару не відповідає дійсності. Однак жодних даних покупець літнього не записав і не запам’ятав. Тож наразі встановити особу підозрюваного в шахрайстві майже неможливо, адже покупка відбулась добровільно», - розповів про випадок інспектор патрульної поліції Віктор.
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Про це інформує прес-служба управління патрульної поліції Волинської області.
Правоохоронці з’ясували, що невідома особа під’їхала до будинку та запропонувала чоловікові придбати інструменти за тисячу доларів.
«Врешті, після торгів, домовились про ціну 17 тисяч гривень. Коли ж додому прибув родич покупця, то побачив, що вартість товару не відповідає дійсності. Однак жодних даних покупець літнього не записав і не запам’ятав. Тож наразі встановити особу підозрюваного в шахрайстві майже неможливо, адже покупка відбулась добровільно», - розповів про випадок інспектор патрульної поліції Віктор.
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Коментарі 1
лох не мамонт не вимре
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